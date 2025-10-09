GATINEAU, QC, le 9 oct. 2025 /CNW/ - Un pays fort et prospère repose sur la possibilité de chacun de réussir. La diversité du Canada est l'une de ses plus grandes forces; quand toutes les communautés détiennent les outils pour participer pleinement, l'économie et la société en sortent grandies.

C'est pour cette raison que le gouvernement du Canada investit dans l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada, par l'entremise d'un nouvel appel de propositions. Il s'agit là d'une occasion, pour les organisations, de présenter une demande de financement en vue de renforcer une infrastructure communautaire, de rénover des locaux ou d'accroître les propres capacités de l'organisation, de manière à lui permettre d'étendre la portée de ses services.

La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, a annoncé le lancement d'un nouvel appel de propositions, le quatrième dans le cadre de cette initiative. Il est assorti d'une enveloppe de 20 millions de dollars qui pourraient financer jusqu'à 300 organisations dirigées par des Noirs à l'échelle du pays. La date butoir pour présenter une demande est le 18 octobre 2025.

Mise sur pied en 2019, l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada a pour objectif d'assurer aux organisations dirigées par des Noirs les ressources et les infrastructures dont elles ont besoin pour continuer à faire progresser les communautés qu'elles servent. C'est une initiative qui permet d'investir directement dans le leadership communautaire, de créer des emplois, d'accroître la portée des services et de consolider les fondements d'une prospérité durable.

Citations

« Pour qu'un pays devienne fort et prospère, les gens qui l'habitent doivent détenir les outils qui leur permettront de contribuer et de s'épanouir. Depuis son lancement en 2019, l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada a permis d'aider des milliers d'organisations dirigées par des Noirs à accroître leurs capacités et à ouvrir des portes pour les membres des communautés qu'elles servent. C'est grâce au travail accompli dans le cadre de cette initiative, à ces 3 000 projets en cours à l'échelle du Canada, que nous pouvons veiller à ce que toutes les communautés puissent participer pleinement à la croissance économique et sociale du pays. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

« Ce quatrième appel de projets intervient à un moment où la demande de soutien pour les organismes à but non lucratif dirigés par et au service des communautés noires est plus forte que jamais. Il permettra non seulement de combler des besoins essentiels en matière de développement des capacités organisationnelles, mais aussi de renforcer la résilience et l'autonomie de ces organismes. Il s'agit d'une initiative majeure, non seulement pour favoriser le développement économique et social des communautés noires, mais aussi pour stimuler une croissance inclusive qui profitera à l'ensemble du Canada. »

- La présidente-directrice générale du Groupe 3737, Maudeleine Myrthil

« Au nom de Tropicana Community Services, je tiens à remercier le gouvernement du Canada et le premier ministre, Mark Carney, pour leur soutien indéfectible aux communautés noires du pays dans le cadre de l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada. Au cours des cinq dernières années, cette initiative a permis de renforcer plus de 750 organismes, de créer des milliers d'emplois et de générer de nouvelles possibilités partout au pays. »

- Le président de Tropicana Community Services et président du conseil d'administration de l'organisme, Anthony Grey

« En tant que fier membre du Réseau national des bailleurs de fonds, l'Africa Centre est honoré de participer une fois de plus à cette importante initiative, qui s'inscrit pleinement dans sa mission de promouvoir la prospérité, l'équité et l'inclusivité pour tous. Nous saluons l'engagement continu du gouvernement à soutenir cette importante initiative, qui stimule les communautés noires et habilite les organismes dirigés par des personnes noires et offrant des services aux personnes noires dans l'Ouest canadien et partout au pays. Nous attendons avec impatience les progrès collectifs que cette collaboration renouvelée favorisera, ce qui permettra d'établir des collectivités plus fortes et plus équitables. »

- La directrice générale par intérim et présidente du conseil d'administration de l'Africa Centre, Edna Wakene, Ph. D.

« La Black Business Initiative tient à remercier le premier ministre, Mark Carney, et le gouvernement du Canada pour les investissements continus dans les communautés noires canadiennes dans le cadre de l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada. Au cours des cinq dernières années, nos communautés ont tiré de remarquables bienfaits de cette initiative. Nous sommes fiers de servir de pilier cette fois encore et d'aider les organismes dirigés par des personnes noires, offrant des services aux personnes noires et axés sur les personnes noires, qui changent des vies et améliorent les conditions économiques partout au pays. »

- Le chef de la direction de la Black Business Initiative, Matthew Martel

Faits en bref

Le gouvernement du Canada a coparrainé la proposition consistant à adopter la deuxième Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies, qui s'étendra de janvier 2025 à décembre 2034.

Pour marquer la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies, depuis 2019, plus de 200 millions de dollars ont été investis par l'intermédiaire de l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada afin de célébrer les communautés noires dynamiques du Canada ainsi que de mettre en place les infrastructures de base et de partager les connaissances au sein de celles-ci.

L'initiative Appuyer les communautés noires du Canada s'est associée à quatre organismes dirigés par des personnes noires - Tropicana Community Services, la Black Business Initiative, le Groupe 3737 et l'Africa Centre - pour soutenir les petits organismes communautaires sans but lucratif dirigés par des personnes noires et offrant des services aux personnes noires.

Au cours des trois cycles de financement précédents, ces bailleurs de fonds nationaux ont versé 99 millions de dollars en subventions à plus de 2 700 projets. L'annonce d'aujourd'hui portera le total des fonds octroyés par l'intermédiaire de ces organismes à environ 116 millions de dollars, et nous prévoyons qu'environ 300 projets supplémentaires seront financés au cours de ce cycle.

Dans le cadre de l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada, le gouvernement a créé l'Institut national pour les personnes d'ascendance africaine, qui est chargé de travailler sur les enjeux qui touchent les communautés noires.

Le gouvernement a aussi créé le Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs, qui vise à créer une source durable de financement pour les organismes à but non lucratif et les organismes de bienfaisance enregistrés qui sont dirigés par des personnes noires, axés sur les personnes noires et au service des personnes noires. Ainsi, le gouvernement du Canada a accordé à la Fondation pour les communautés noires un fonds de dotation de 200 millions de dollars. La Fondation est chargée de gérer les actifs des fonds versés afin de créer une source de financement durable pour les organismes communautaires dirigés par des personnes noires, et son plus récent appel de propositions prendra fin le 5 novembre 2025.

Depuis 2018, le Canada a consacré plus de 1 milliard de dollars en vue de donner aux communautés noires les moyens d'agir, d'améliorer la santé physique et mentale de leurs membres de même que leurs circonstances socio-économiques, et de bâtir un pays au sein duquel ils peuvent réussir.

