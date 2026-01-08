OTTAWA, ON, le 8 janv. 2026 /CNW/ - Le nouveau gouvernement du Canada fait passer notre économie de la dépendance à la résilience, en renforçant le Canada à l'intérieur de ses frontières, en travaillant à doubler nos exportations vers des pays autres que les États-Unis et en attirant d'importants nouveaux investissements.

Le premier ministre Mark Carney a annoncé aujourd'hui qu'il se rendra à Doha, au Qatar, le 18 janvier 2026, dans le cadre d'une visite bilatérale.

À Doha, le premier ministre Carney rencontrera l'émir du Qatar, Son Altesse le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, afin de renforcer la relation entre le Canada et le Qatar. Le premier ministre s'entretiendra avec des chefs d'entreprise et des investisseurs afin de promouvoir le commerce, d'accroître l'accès des exportateurs canadiens au marché du Qatar, d'attirer des investissements au Canada et d'établir de nouveaux partenariats dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'infrastructure, de l'énergie et de la sécurité.

La visite du premier ministre au Qatar s'inscrit dans le cadre d'un voyage plus large durant lequel il se rendra en République populaire de Chine, du 13 au 17 janvier 2026, et participera à la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, en Suisse, du 19 au 21 janvier 2026.

Faits saillants

Il s'agira de la première visite officielle du premier ministre Carney au Qatar, ainsi que de la première visite effectuée dans ce pays par un premier ministre canadien en exercice.

En 2024, le commerce bilatéral de marchandises totalisait 325 millions de dollars.

