OTTAWA, ON, le 8 janv. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec le chancelier d'Allemagne, Friedrich Merz.

Le premier ministre Carney et le chancelier Merz ont discuté du renforcement de la sécurité euro-atlantique face aux menaces actuelles, notamment l'agression persistante de la Russie contre l'Ukraine. Ils ont souligné l'importance de la Déclaration de Paris faite cette semaine, dans laquelle le Canada, l'Allemagne et d'autres pays membres de la Coalition des volontaires ont souligné leur engagement en faveur d'une paix juste et durable en Ukraine, soutenue par de solides garanties de sécurité.

Le premier ministre et le chancelier ont exprimé leur soutien commun à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Danemark, y compris le Groenland, lesquelles doivent être respectées conformément au droit international. Le premier ministre Carney a réaffirmé que l'avenir du Groenland appartient au Groenland et au Danemark. Les dirigeants ont discuté de l'importance d'investir dans la sécurité de l'Arctique, qui constitue le flanc occidental de l'OTAN.

Ils ont également discuté d'occasions d'augmenter les échanges commerciaux et les investissements entre le Canada et l'Allemagne, en particulier dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la défense, des minéraux critiques et de l'énergie.

Le premier ministre Carney et le chancelier Merz ont convenu de rester en contact étroit.

