Avis aux médias - Le SP Guay annonce du financement pour des solutions énergétiques novatrices conçues au Canada
03 févr, 2026, 09:00 ET
MONTRÉAL, le 3 févr. 2026 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Claude Guay, fera une annonce et prononcera une allocution de clôture à la conférence énergiQ.
Date : 4 février 2026
Heure : 16 h 45 (HE)
Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.
Personnes-ressources: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]
