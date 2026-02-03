MONTRÉAL, le 3 févr. 2026 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Claude Guay, fera une annonce et prononcera une allocution de clôture à la conférence énergiQ.

Date : 4 février 2026

Heure : 16 h 45 (HE)

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

