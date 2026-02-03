OTTAWA, ON, le 3 févr. 2026 /CNW/ - Lorsque vous faites vos impôts, l'une des étapes les plus importantes pour réussir du premier coup est d'avoir tous vos feuillets d'impôt.

Ce que l'Agence du revenu du Canada fait et ne fait pas

L'Agence du revenu du Canada (ARC) reçoit des copies des feuillets d'impôt des employeurs, des institutions financières et d'autres émetteurs pour la production des déclarations de revenus. Elle n'émet donc pas ces feuillets et ne peut les ajouter à votre compte de l'ARC que lorsque l'émetteur les lui a envoyés.

Quand et où obtenir vos feuillets d'impôt courants

La plupart des feuillets vous sont envoyés directement par l'organisme qui déclare les renseignements :

Le feuillet T4 - Revenus d'emploi est émis par votre employeur. La plupart sont envoyés avant la fin février.

est émis par votre employeur. La plupart sont envoyés avant la fin février. Le feuillet T4A - Revenus de pension et autres revenus est mis par des institutions financières ou des fiduciaires pour des revenus comme les pensions, les rentes, les bourses d'études ou les retraits d'un régime enregistré d'épargne-études. En général, ils sont envoyés avant la fin février.

est mis par des institutions financières ou des fiduciaires pour des revenus comme les pensions, les rentes, les bourses d'études ou les retraits d'un régime enregistré d'épargne-études. En général, ils sont envoyés avant la fin février. Le feuillet T5 - Revenus de placements est émis par des institutions financières pour des revenus d'intérêts et de dividendes gagnés dans des comptes non enregistrés. En général, ils sont envoyés avant la fin février.

est émis par des institutions financières pour des revenus d'intérêts et de dividendes gagnés dans des comptes non enregistrés. En général, ils sont envoyés avant la fin février. Le feuillet T3 - Revenus des fiducies est mis par des fiducies pour des revenus comme des intérêts, des dividendes et des gains en capital. En général, ils sont envoyés avant la fin mars.

Si vous n'avez pas reçu de feuillet avant la date limite prévue, ne contactez pas l'ARC. Vous devez communiquer directement avec l'émetteur du feuillet (votre employeur ou votre institution financière) pour demander une copie.

Préremplir ma déclaration

Si vous avez un compte de l'ARC et utilisez un logiciel d'impôt homologué, vous pouvez utiliser le service Préremplir ma déclaration pour importer automatiquement les renseignements fiscaux que l'ARC a dans ses dossiers au moment de la demande.

Avant d'utiliser ce service, assurez-vous d'avoir reçu tous vos feuillets et qu'ils apparaissent dans Mon dossier. Sinon, les feuillets manquants ne se rempliront pas automatiquement lorsque vous utiliserez le service.

Lorsque vous avez tout en main :

Ouvrez Préremplir ma déclaration à partir de votre logiciel d'impôt homologué. Connectez-vous à votre compte de l'ARC. Vos feuillets et vos renseignements disponibles (y compris votre code d'accès à IMPÔTNET) sont transmis de façon sécurisée à votre logiciel. Vous pouvez choisir les feuillets et les renseignements que vous souhaitez voir apparaître dans votre déclaration. Vérifiez attentivement tous les renseignements avant d'envoyer votre déclaration.

Si un feuillet n'est pas encore disponible dans Préremplir ma déclaration, vous devez entrer vous-même les renseignements à partir du feuillet envoyé par l'émetteur.

N'oubliez pas les autres documents importants

Préremplir ma déclaration importe seulement les renseignements que l'ARC a dans ses dossiers. Vous devez donc entrer vous-même certains montants, comme :

le loyer payé;

les frais médicaux;

les frais de garde d'enfants;

les frais de déménagement;

les feuillets qui n'apparaissent pas encore dans votre compte de l'ARC.

Il est important de garder ces reçus et documents à portée de main pour ne pas manquer des crédits ou des déductions.

Attendez : cela peut vous aider à éviter des erreurs, de nouvelles cotisations et des retards

Même si la production en ligne commence plus tard ce mois-ci, il vaut mieux attendre d'avoir tous vos feuillets d'impôt, documents et reçus avant de produire votre déclaration. Cela peut vous aider à éviter des erreurs, de nouvelles cotisations ou des retards.

En attendant, assurerez-vous d'être prêt. Connectez-vous à votre compte de l'ARC pour :

vérifier que vous pouvez y accéder;

vérifier que vos renseignements personnels sont à jour;

gagner du temps et éviter toute frustration en vérifiant que tout est prêt avant de produire votre déclaration.

Que faire si j'ai produit ma déclaration et que j'ai oublié de joindre un feuillet ou un autre renseignement important?

Si vous avez produit une déclaration de revenus et que vous pensez qu'elle contient une erreur ou qu'elle est incomplète, vous pouvez la modifier. Ne produisez pas une nouvelle déclaration. Voici ce que vous devez savoir :

Après avoir reçu votre avis de cotisation, vous pouvez demander une modification en ligne dans votre compte de l'ARC ou à l'aide d'un logiciel d'impôt homologué. C'est rapide, facile et sécurisé.

En général, l'ARC traite les demandes de modification en ligne dans un délai de deux semaines. Vous recevrez un service beaucoup plus rapide en soumettant votre demande de modification en ligne plutôt que sur papier.

L'outil de vérification des délais de traitement en ligne de l'ARC fournit des renseignements sur le temps nécessaire pour traiter ces types de demandes. Pour en savoir plus, allez à Vérifier les délais de traitement de l'ARC.

Vous pouvez suivre l'état de votre demande de modification sans avoir à appeler l'ARC. Le service de suivi des progrès dans votre compte de l'ARC affiche les dates d'achèvement et les délais de traitement prévus de vos demandes.

Vous organiser dès maintenant vous permettra de produire votre déclaration plus rapidement, plus facilement et avec plus de précision lorsque vous serez prêt à commencer.

Personne-ressource :

Relations avec les médias

Agence du revenu du Canada

613-948-8366

[email protected]

SOURCE Agence du revenu du Canada