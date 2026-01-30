/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Hodgson tiendra un point de presse virtuel concernant son voyage en Inde/ English
Nouvelles fournies parRessources naturelles Canada
30 janv, 2026, 05:00 ET
TORONTO, le 29 janv. 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, tiendra un point de presse virtuel concernant sa participation à l'édition 2026 de l'India Energy Week, qui se tiendra à Goa, de même que ses obligations à New Delhi, en Inde.
Date : Le vendredi 30 janvier 2026
Heure : 12 h 15 (HE)
Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.
Suivez Ressources naturelles Canada sur LinkedIn.
SOURCE Ressources naturelles Canada
Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]
Partager cet article