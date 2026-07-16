/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire Guay fera une annonce sur l'énergie propre à Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville/English
Nouvelles fournies parRessources naturelles Canada
16 juil, 2026, 05:00 ET
SAINT-JEAN-BAPTISTE, QC, le 15 juill. 2026 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Claude Guay, fera une annonce de financement en faveur d'une électricité fiable et abordable. Un point de presse suivra.
Date : Jeudi 16 juillet 2026
Heure : 11 h (HE)
Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.
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SOURCE Ressources naturelles Canada
Personnes-ressources: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]
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