/R E P R I S E --AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À CALGARY/

CALGARY, AB, le 15 juill. 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont invités à se joindre à l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Pacific Economic Development Canada, ainsi qu'à Martina Jileckova, directrice générale d'Onward Homes, pour une annonce concernant le logement.

Date : Le 16 juillet 2026



Heure : 9 h 30 (HM) (merci d'arriver 20 minutes à l'avance pour le filmage b-roll)



Lieu : Veuillez confirmer votre présence à [email protected] pour l'adresse. L'évènement aura lieu à l'extérieur sur un chantier de construction actif. Veuillez vous habiller en conséquence.

SOURCE Gouvernement du Canada

Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]