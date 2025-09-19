WOLFVILLE, NS, le 19 sept. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada collabore étroitement avec la Nouvelle-Écosse, des communautés autochtones, le monde universitaire et l'industrie pour soutenir des projets de technologies propres et d'énergie propre, notamment des projets d'énergie marémotrice dans la baie de Fundy.

L'honorable Kody Blois, au nom de l'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, et l'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches, ont annoncé aujourd'hui un financement fédéral de plus de 10 millions de dollars pour deux projets dans le cadre du Programme d'innovation énergétique (PIE) :

le projet de plateforme d'innovation pour les capteurs océaniques (PICO), dirigé par le Fundy Ocean Research Centre for Energy Ltd. (FORCE);

un projet visant à réduire l'incertitude liée aux risques de collisions entre les poissons et les turbines dans le passage Minas, baie de Fundy (Reducing Fish-Turbine Collision Risk Uncertainty in the Minas Passage, Bay of Fundy), dirigé par l'Université Acadia.

La baie de Fundy, qui affiche les plus fortes marées au monde, est une source d'énergie marémotrice propre et renouvelable d'un immense potentiel. Il s'agit aussi d'un écosystème marin vital que l'on doit protéger. Grâce au projet PICO, le centre de recherche FORCE développera des plateformes de pointe dédiées à la surveillance des effets sur l'environnement qui recueillera des données sur les poissons et sur l'écosystème. Les données recueillies aideront les organismes de réglementation, les investisseurs et le public dans leurs efforts pour faire progresser l'énergie marémotrice de façon à pouvoir l'utiliser pour alimenter en électricité les habitations et entreprises canadiennes.

Le projet de l'Université Acadia permettra de réaliser des études de détection des poissons ainsi que de mettre au point des modèles des mouvements de poissons et des méthodes de surveillance pour optimiser les évaluations des interactions entre les poissons et les appareils de production d'énergie marémotrice. En outre, il contribuera à renforcer la main-d'œuvre canadienne en offrant la possibilité aux scientifiques et aux stagiaires de développer de nouvelles compétences techniques qui répondent aux besoins du secteur de l'énergie renouvelable en mer, en pleine croissance.

En soutenant ces projets, nous établissons le climat de certitude dont ont besoin les investisseurs, soutenons de bons emplois pour la population canadienne et libérons le potentiel marémoteur de la baie de Fundy en vue de bâtir une économie plus forte, plus propre et plus sûre pour les générations à venir.

« Le Canada est fier de soutenir des projets novateurs comme ceux-ci, qui témoignent de notre capacité à nous imposer comme chef de file des technologies propres et de la mise en valeur responsable des ressources énergétiques à l'échelle mondiale. En collaborant avec nos partenaires provinciaux, l'industrie et les communautés autochtones, notamment les Mi'kmaq, nous libérons le potentiel marémoteur de la baie de Fundy tout en protégeant les écosystèmes et en générant des avantages durables pour la population canadienne. Voilà comment nous bâtissons un avenir plus propre et plus prospère pour les Canadiens, d'un océan à l'autre. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« La baie de Fundy recèle un véritable potentiel de production d'énergie propre et fiable. En recourant aux meilleures connaissances scientifiques disponibles et à une surveillance continue, nous pouvons mettre en valeur l'énergie marémotrice de façon responsable tout en protégeant cet important écosystème marin pour les générations futures. »

L'honorable Joanne Thompson

Ministre des Pêches

« L'énergie marémotrice représente une possibilité transformatrice pour la Nouvelle-Écosse. En mettant de l'avant l'immense puissance de la baie de Fundy et notre expertise grandissante en technologies océaniques, non seulement nous tirons parti de l'énergie propre, mais nous bâtissons aussi un avenir durable qui sera profitable à notre économie, à nos collectivités et à notre environnement. »

L'honorable Kody Blois

Secrétaire parlementaire du premier ministre

« Des entreprises des quatre coins du monde veulent investir dans le secteur néo-écossais de l'énergie marémotrice, car elles voient le potentiel d'innovation, d'énergie verte et de croissance économique à long terme qu'il recèle. Grâce au partenariat entre FORCE et l'Université Acadia, nous aurons des données auxquelles peuvent se fier les organismes de réglementation, les investisseurs et le public à l'heure où ce secteur stimule notre économie verte en faisant progresser l'énergie marémotrice propre. »

Julie Vanexan

Députée de Kings South, au nom de Trevor Boudreau,

Ministre de l'Énergie de la Nouvelle-Écosse

« En plus de représenter une puissante source d'énergie, la baie de Fundy abrite un écosystème complexe et un bassin versant Mi'kmaw sacré. Pour exploiter son potentiel de façon responsable, nous devons fonder notre démarche sur des recherches scientifiques rigoureuses et sur une collaboration respectueuse. Le projet PICO vise à réunir de nombreux partenaires pour approfondir notre connaissance des méthodes à employer pour surveiller les interactions entre poissons et turbines. Pour y arriver, nous avons besoin du soutien du gouvernement du Canada, qui se manifeste non seulement par du financement, mais aussi par des politiques d'énergie propre et une réglementation coordonnée. Voilà comment nous créons des débouchés économiques tout en luttant contre les changements climatiques, de façon durable. »

Lindsay Bennet

Directrice générale, Fundy Ocean Research Centre for Energy (FORCE)

« Les chercheurs de l'Université Acadia sont déterminés à s'attaquer à tout un éventail de défis qui touchent la Nouvelle-Écosse et notre population locale. Grâce à notre vaste expérience en matière de recherche, le secteur de l'énergie marémotrice peut prendre des décisions éclairées qui donnent aux organismes de réglementation et à l'industrie la confiance nécessaire pour aller de l'avant. Les projets et les partenariats que nous saluons aujourd'hui placent l'Université Acadia au cœur du travail de recherche qui façonnera l'avenir énergétique de la Nouvelle-Écosse. »

Jeff Hennessy, Ph. D.

Président et vice-chancelier, Université Acadia

« Source de vie, de culture et de liens, la baie de Fundy assure la pérennité de nos communautés Mi'kmaw depuis des générations. Tournée vers l'avenir, l'énergie marémotrice permet de produire de l'électricité propre et viable tout en respectant et en protégeant ce bassin versant sacré. Nous sommes fiers de travailler aux côtés des instances gouvernementales, des chercheurs et de l'industrie à garantir que l'innovation soit guidée par la science, la collaboration et la gérance Mi'kmaw, au profit de notre peuple, de l'environnement et des générations à venir. »

Angie Gillis

Directrice générale de la Confédération des Mi'kmaq continentaux

En juin 2023, le Groupe de travail sur le développement de l'énergie marémotrice durable dans la baie de Fundy a été mis en place par Ressources naturelles Canada (RNCan) et Pêches et Océans Canada , qui en assuraient la coprésidence. Également composé de membres du gouvernement de la Nouvelle-Écosse, de FORCE et de Marine Renewables Canada, le groupe de travail avait pour mandat d'étudier les enjeux et les possibilités associés à la réalisation de projets d'énergie marémotrice dans la baie de Fundy.

(RNCan) et Pêches et Océans , qui en assuraient la coprésidence. Également composé de membres du gouvernement de la Nouvelle-Écosse, de FORCE et de Marine Renewables Canada, le groupe de travail avait pour mandat d'étudier les enjeux et les possibilités associés à la réalisation de projets d'énergie marémotrice dans la baie de Fundy. Les projets annoncés cadrent avec les conclusions du Groupe de travail sur le développement de l'énergie marémotrice durable dans la baie de Fundy, car ils permettront de garantir que les décisions concernant les projets d'énergie marémotrice seront fondées sur des données et que les projets futurs respecteront les lois et règlements applicables.

Système de surveillance innovant, la PICO permettra de recueillir de façon fiable des données sur les poissons, dotant ainsi les organismes de réglementation de l'information nécessaire pour évaluer efficacement les projets tout en maintenant des mesures de protection de l'environnement.

Centre de recherche privé à but non lucratif axé sur les technologies marémotrices, FORCE a pour mandat de mieux comprendre le rôle que pourraient jouer ces technologies dans l'avenir énergétique propre du Canada .

. RNCan a versé 10,7 millions de dollars au total pour les deux projets dans le cadre du PIE, tandis que Pêches et Océans Canada a accordé un soutien non financier estimé à plus de 1,4 million de dollars à l'Université Acadia.

a accordé un soutien non financier estimé à plus de 1,4 million de dollars à l'Université Acadia. Le PIE fait progresser les technologies d'énergie propre qui aideront le Canada à maintenir un système énergétique compétitif, fiable et abordable tout en effectuant la transition vers une économie à faibles émissions de carbone.

