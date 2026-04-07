OTTAWA, ON, le 7 avril 2026 /CNW/ - À l'heure où les jeunes partout au pays se préparent à entrer sur le marché du travail, le gouvernement du Canada les aide dans cette étape en leur offrant davantage de possibilités d'accéder à des carrières enrichissantes et de développer leurs compétences.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, et la ministre de l'Emploi et des Familles, l'honorable Patty Hajdu, ont annoncé aujourd'hui l'octroi de 30 millions de dollars pour créer, sur deux ans, 900 possibilités d'emplois et de formations professionnelles à l'intention des jeunes de tout le pays dans le domaine des ressources naturelles, y compris les secteurs de l'énergie, des forêts, des mines, des sciences de la Terre et des technologies propres.

Dans le cadre du Programme de stages en sciences et en technologie (PSST) - Emplois verts, des employeurs peuvent demander de l'aide financière pour embaucher, former et encadrer des jeunes âgés de 15 à 30 ans pendant une période maximale de douze mois. Ces emplois permettent à des jeunes Canadiens d'acquérir de l'expérience pratique et de développer des compétences monnayables, en appui à l'économie propre au Canada. Depuis 2017, le PSST - Emplois verts a créé plus de 6 000 emplois et possibilités de formations professionnelles pour les jeunes dans l'ensemble des provinces et territoires. Environ 80 % des jeunes ont trouvé un emploi à temps plein après leur participation au programme.

Le PSST - Emplois verts fait partie de la Stratégie emploi et compétences jeunesse du gouvernement du Canada, qui aide les jeunes Canadiens à réussir leur entrée sur le marché du travail.

Pour savoir comment procéder pour participer au programme en tant qu'employeur ou stagiaire, veuillez visiter la page PSST - Emplois verts de Ressources naturelles Canada.

Citations

« La compétitivité climatique du pays est entre les mains des jeunes Canadiens. Nos jeunes méritent par ailleurs de décrocher de bons emplois qui les aideront à acquérir des compétences monnayables. Dans le cadre du Programme de stages en sciences et en technologie - Emplois verts, nous faisons d'une pierre deux coups : nous aidons des jeunes à acquérir de l'expérience pratique dans le secteur des ressources naturelles tout en développant les compétences nécessaires à l'édification d'une économie sobre en carbone. »





L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« L'avenir économique du Canada est tributaire des jeunes. C'est pour cette raison que nous prenons les moyens nécessaires pour veiller à ce que chaque jeune ait accès à des possibilités d'emploi pleines de sens et au soutien dont il a besoin pour réussir. Des programmes comme le PSST - Emplois verts permettent aux jeunes d'accéder à des expériences professionnelles utiles tout en aidant les employeurs à constituer une main-d'œuvre inclusive, compétente et diversifiée qui tient compte des besoins de notre pays. La prochaine génération sera ainsi mieux outillée pour façonner son avenir, ce qui sera également bénéfique pour nous tous. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de l'Emploi et des Familles

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]