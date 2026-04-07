TORONTO, le 2 avril 2026 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie, Karim Bardeesy, au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, fera une annonce à l'EV & Charging Expo à Toronto.

Un point de presse suivra.

Date : Mercredi 8 avril 2026 Heure : 10 h 15 (HE) Lieu : EV & Charging Expo

Centre Enercare - scène principale

100, boulevard Princes

Toronto (Ontario) M6K 3C3

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à [email protected].

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]