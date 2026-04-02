CANDIAC, QC, le 2 avril 2026 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Claude Guay, fera une annonce concernant l'innovation dans le secteur des batteries et le renforcement des chaînes de valeur canadiennes des minéraux critiques et des batteries.

Un point de presse suivra.

Date : Mercredi 8 avril 2026

Heure : 12 h 30 (HE)

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources: Ressources naturelles Canada, Avis aux médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]