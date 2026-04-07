DEC appuie près de 100 entreprises à travers le Québec pour qu'elles demeurent concurrentielles dans des conditions de marché incertaines et changeantes.

REPENTIGNY, QC, le 7 avril 2026 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, accompagnée de Tim Watchorn, député des Pays-d'en-Haut, et de Madeleine Chenette, députée de Thérèse-De Blainville, secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles et secrétaire parlementaire du secrétaire d'État (Sports), a annoncé aujourd'hui un soutien financier totalisant 63 969 920 $ à 99 PME québécoises de l'industrie de la transformation métallique affectées par les droits de douane. Cet appui les aidera à surmonter les défis de commercialisation et de se transformer pour demeurer concurrentielles à long terme. L'économie mondiale a changé et le gouvernement du Canada répond avec détermination et force afin de protéger les travailleurs et les entreprises canadiennes.

La ministre Joly a profité de son passage à Repentigny pour visiter CSF International, une entreprise lanaudoise bénéficiaire de l'appui de DEC, qui reçoit une contribution non remboursable d'un million de dollars pour l'acquisition d'équipements. Cet investissement stratégique permettra à l'entreprise d'accélérer un projet visant à accroître sa productivité et à renforcer sa compétitivité, tout en soutenant sa croissance et sa présence sur les marchés internationaux.

La liste complète des projets qui font l'objet du financement annoncé aujourd'hui et les précisions sur l'investissement de DEC peuvent être consultées dans le document d'information connexe. La réalisation de ces projets permettra de créer et de maintenir plus de 1 100 emplois bien rémunérés partout au Québec.

Dans le contexte économique actuel, le gouvernement du Canada mise sur des mesures structurantes pour renforcer l'économie canadienne. Il agit en soutenant les entreprises dans la diversification de leurs marchés afin de réduire les risques, de renforcer leur résilience économique et de consolider leur compétitivité pour les aider à faire face aux pressions tarifaires. En appuyant les travailleurs et les entreprises dans des secteurs stratégiques, le gouvernement du Canada contribue à bâtir une économie plus résiliente, capable de mieux s'adapter aux fluctuations du marché, au bénéfice de l'ensemble du pays.

Citations

« Face à des droits de douane injustifiés et injustifiables qui touchent durement les entreprises canadiennes, notre gouvernement agit de façon concrète pour appuyer les PME québécoises. En misant sur la productivité, l'innovation et la diversification des marchés, nous leur donnons les moyens de renforcer leurs chaînes d'approvisionnement et de demeurer concurrentielles dans un contexte commercial incertain. Grâce à l'Initiative régionale de réponse tarifaire, nous investissons dans le secteur de l'acier, qui revêt une importance stratégique pour l'économie canadienne et dans la résilience de nos régions. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

« Nos entreprises font preuve d'une résilience exceptionnelle face aux défis économiques actuels. L'appui annoncé aujourd'hui par DEC à CFS International de même qu'à 98 autres PME au Québec leur donnera les moyens d'améliorer leur productivité, de diversifier leurs marchés et de consolider leur position ici comme à l'international. En soutenant leur croissance, nous renforcerons la vitalité économique de nos régions. »

Tim Watchorn, député des Pays-d'en-Haut

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu de l'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT), qui fait partie du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI) de DEC.

L'IRRT s'inscrit dans un plan plus large de réponse tarifaire du gouvernement du Canada qui comprend plus de 6,5 milliards de dollars de nouvelles mesures pour protéger les entreprises et les travailleurs canadiens, incluant une bonification du Fonds stratégique pour l'innovation, des ententes sur le développement du marché du travail et le Crédit pour les grandes entreprises touchées par les droits de douane.

Cette initiative nationale vise principalement à aider les PME touchées négativement par les droits de douane à relever leurs défis de commercialisation et à se transformer pour demeurer concurrentielles à long terme. Dotée d'une enveloppe d'un milliard de dollars sur 3 ans, l'IRTT permet de verser aux PME des contributions non remboursables pouvant atteindre un million de dollars.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

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SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]