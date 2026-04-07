REPENTIGNY, QC, le 6 avril 2026 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le gouvernement du Canada agit en soutenant les entreprises dans la diversification de leurs marchés afin de réduire les risques, de renforcer leur résilience économique et de consolider leur compétitivité pour les aider à faire face aux pressions tarifaires.

C'est dans ce contexte que l'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, accompagnée de Tim Watchorn, député des Pays-d'en-Haut, et de Madeleine Chenette, députée de Thérèse-De Blainville, secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles et secrétaire parlementaire du secrétaire d'État (Sports), sera de passage à Repentigny pour annoncer le soutien de DEC à près de 100 PME québécoises dont les activités sont affectées par les pressions tarifaires. Elle profitera de l'occasion pour souligner un appui financier à une entreprise locale.

Les représentants des médias seront invités par la suite à participer à la visite de l'entreprise où se tiendra l'annonce.

Date :

7 avril 2026

Heure :

10 h 30

Nous demandons aux journalistes qui souhaitent assister à cet événement de confirmer leur présence en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 9 h, le 7 avril 2026 : [email protected]. DEC utilisera les adresses courriel reçues pour l'envoi du communiqué de presse le jour de l'annonce. Le lieu où se tiendra la visite sera transmis aux représentants des médias qui auront confirmé leur présence.

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SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]