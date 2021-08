ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, QC, le 13 août 2021 /CNW/ - Pour de nombreuses communautés autochtones, le secteur forestier canadien est une importante source d'emplois. Le gouvernement du Canada investit dans divers projets autochtones de développement au pays pour ouvrir de nouveaux débouchés économiques dans le secteur forestier et au sein de ces communautés.

Le secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles, Marc Serré, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., l'octroi de 277 129 $ à la Première Nation du Lac-Simon pour soutenir l'expansion des activités de production de produits forestiers non ligneux dans la région. Cet investissement aidera la communauté à accroître la production et la récolte de champignons tout en maintenant un juste équilibre entre la protection de l'environnement et les diverses activités forestières.

En plus de créer des emplois, ce projet améliorera les connaissances et les possibilités économiques pour favoriser la participation des Autochtones aux activités forestières sur leurs terres ancestrales. Les fonds accordés proviennent d'un programme de Ressources naturelles Canada - l'Initiative de foresterie autochtone, qui offre de l'aide financière à des projets autochtones de développement économique dans le secteur forestier canadien. Ce programme a notamment pour avantage de renforcer, chez les Autochtones, la participation, la mobilisation et les activités de développement économique dans le secteur forestier pour amener ces communautés à s'investir davantage dans les possibilités économiques, les entreprises, les carrières et les activités de gouvernance qui relèvent de ce secteur.

En investissant dans la participation des Autochtones dans le secteur forestier, nous faisons avancer l'autodétermination des peuples autochtones, réduisons les écarts socio-économiques et offrons des solutions plus vertes qui permettront de combattre les changements climatiques et d'assurer le passage à une économie sobre en carbone. Nous sommes conscients de la valeur à la fois économique et spirituelle que le secteur forestier revêt pour ces communautés, et nous nous efforçons de bâtir un secteur forestier autochtone plus vigoureux.

« Les peuples autochtones jouent un rôle essentiel dans le secteur forestier canadien. Des investissements comme celui-ci soutiennent les travailleurs ainsi que leurs familles et leur communauté tout en favorisant l'innovation dans l'industrie et la réconciliation entre le Canada et les peuples autochtones qui vivent sur ce territoire depuis des temps immémoriaux. »

« Les peuples autochtones prennent en main leur développement économique, et leurs efforts sont couronnés de succès. L'Initiative de foresterie autochtone aide les entreprises et les travailleurs forestiers autochtones à participer à de nouvelles possibilités pour étendre leurs activités et assurer leur croissance tout en procurant des retombées à leurs communautés. »

« La communauté Anishnabe du Lac Simon est fière de participer à la diversification économique du milieu forestier. Depuis trop longtemps, les compagnies forestières et le gouvernement provincial ont eu le monopole du secteur économique forestier. Il est temps que les communautés autochtones prennent part à une nouvelle utilisation plus responsable et diversifiée de la forêt en créant des emplois durables qui reflètent leur vision holistique du territoire »

