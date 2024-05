Le Canada et le Québec coorganisent la première rencontre du groupe de réflexion de l'UNESCO sur la diversité des expressions culturelles dans l'environnement numérique

QUÉBEC, le 27 mai 2024 /CNW/ - La ministre du Patrimoine canadien, l'honorable Pascale St-Onge, le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, monsieur Mathieu Lacombe, ainsi que la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, madame Martine Biron, sont fiers de lancer les activités entourant la première rencontre du groupe de réflexion de l'UNESCO sur la diversité des expressions culturelles dans l'environnement numérique.

Cette rencontre d'experts de partout dans le monde se tiendra du 28 au 30 mai 2024 à Québec. Elle sera précédée (le 27 mai) d'une journée de conférences des professionnels des milieux culturels canadiens, québécois et internationaux organisée par la Coalition pour la diversité des expressions culturelles (CDEC), avec la collaboration de la Fédération internationale des coalitions pour la diversité culturelle (FICDC).

Au cours des derniers mois, le Canada et le gouvernement du Québec ont appuyé à l'UNESCO la mise sur pied de ce groupe international de 18 experts indépendants. Ce groupe sera chargé, d'ici la tenue de la 18e session du Comité intergouvernemental en février 2025, de réfléchir et de faire des recommandations aux Parties à la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l'UNESCO (« Convention de 2005 »), en lien avec 4 thèmes : la diversité linguistique des contenus culturels, la découvrabilité des contenus culturels locaux et nationaux, la transparence accrue des plateformes numériques ainsi que les effets de l'intelligence artificielle sur les industries culturelles et créatives.

À titre de coorganisateurs de la rencontre du groupe de réflexion de l'UNESCO, le Canada et le gouvernement du Québec profiteront de ces travaux de la Convention de 2005 pour mettre de l'avant les priorités des artistes, des organismes ainsi que des industries culturelles et créatives canadiennes et québécoises, qui se rapportent à la mise en œuvre de cette convention dans l'environnement numérique. La Convention de 2005, qui compte aujourd'hui 153 signataires, est un instrument incontournable pour assurer la diversité des expressions culturelles dans tous les environnements, y compris le numérique.

La journée organisée par la CDEC avec la collaboration de la FICDC se déroulera sous le thème : Faire rayonner nos cultures à l'ère numérique - Échanges entre professionnel(le)s des milieux culturels d'ici et d'ailleurs. Les conférences porteront sur les thèmes prioritaires inscrits au mandat confié par l'UNESCO à ce groupe d'experts internationaux. La Commission canadienne pour l'UNESCO est également associée à l'activité et présentera un segment culturel autochtone en lien avec la Décennie internationale des langues autochtones des Nations Unies.

Les professionnels des milieux culturels québécois et canadien sont invités à visiter le site Web de la CDEC pour obtenir des renseignements sur le programme présenté durant la journée de conférences du 27 mai.

« L'UNESCO se consacre à renforcer la diversité des expressions culturelles dans le contexte des technologies numériques innovantes, en particulier l'intelligence artificielle générative. Nous sommes heureux de travailler avec nos partenaires de longue date, le Canada et le Québec, en réunissant pour la première fois des experts capables d'éclairer les États membres sur les opportunités et les défis présentés par l'environnement numérique. »

Monsieur Ernesto Ottone R., sous-directeur général pour la culture de l'UNESCO

« Notre priorité est de favoriser l'essor et le rayonnement de nos industries créatives dans un contexte de profonds changements, notamment dans la sphère numérique. C'est pourquoi les discussions des prochains jours sont majeures pour aider les gouvernements à identifier les solutions et les approches de collaboration à adopter pour atteindre ces objectifs. En tant que gouvernement, il est important de prendre la mesure des défis actuels et d'agir. Ce travail est déjà commencé avec l'adoption de la Loi sur la diffusion continue en ligne, qui modernise notre approche pour tenir compte d'enjeux tels que la découvrabilité et pour s'assurer que les plateformes étrangères contribuent à nos écosystèmes culturels en valorisant nos créateurs, nos histoires et notre expertise. »

L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« L'environnement numérique actuel a des effets majeurs sur l'accès des populations à leurs cultures et à une diversité de contenus culturels dans une variété de langues. Il est primordial de trouver des solutions pour que des contenus culturels diversifiés soient mis de l'avant et joignent leurs publics, notamment les jeunes. À cet égard, nous travaillons actuellement sur ces enjeux et espérons que les travaux réalisés par le groupe de réflexion de l'UNESCO pourront nourrir l'action du Québec. Cette mobilisation internationale pour la diversité linguistique des contenus culturels dans l'univers numérique est formidable. »

Monsieur Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le rôle joué par le gouvernement du Québec à l'UNESCO en matière de diversité des expressions culturelles est un grand succès manifeste de la diplomatie québécoise. Au cours des derniers mois, le Québec a réitéré son leadership dans ce domaine, plus particulièrement en ce qui a trait à l'enjeu de la diversité linguistique des contenus culturels en ligne. L'accueil de cette rencontre internationale dans notre capitale nationale permettra de réitérer notre engagement envers la Convention de 2005 dans l'environnement numérique et de réfléchir, avec l'apport de la société civile québécoise, à des solutions innovantes pour mieux faire face à des enjeux ainsi que pour assurer la pérennité de notre culture et de notre langue. »

Madame Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

« On ne peut que se réjouir de constater que, 25 ans après une première vague de mobilisation qui a donné naissance à la toute première Coalition pour la diversité des expressions culturelles (CDEC), puis peu après, à la Fédération internationale des coalitions pour la diversité culturelle (FICDC), le milieu culturel canadien et québécois demeure fortement déterminé à préserver la souveraineté culturelle dans un contexte de commerce numérique, élément qui se trouve au cœur de la Convention de 2005 de l'UNESCO pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. »

Monsieur Bill Skolnik, coprésident de la CDEC et représentant de la Screen Composers Guild of Canada

« Amplifier la diversité de nos expressions culturelles par la technologie est possible. Si les États s'engagent fermement à une actualisation de sa mise en œuvre dans le contexte numérique, la Convention de 2005 pourrait bien être le tremplin nécessaire pour y arriver. »

Madame Hélène Messier, coprésidente de la CDEC et présidente-directrice générale de l'Association québécoise de la production médiatique

La création de ce groupe a reçu l'approbation des 153 Parties lors de la 9 e session de la Conférence des Parties à la Convention de 2005, qui a eu lieu du 6 au 8 juin 2023.

session de la Conférence des Parties à la Convention de 2005, qui a eu lieu du 6 au 8 juin 2023. Le Comité intergouvernemental, qui est chargé du suivi des décisions de la Conférence des Parties, est l'autre organe directeur de la Convention de 2005.

Cette rencontre a lieu à Québec, dont l'arrondissement historique du Vieux-Québec est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1985 pour sa richesse historique et patrimoniale. Québec fait partie du réseau mondial des villes créatives de l'UNESCO à titre de Ville de littérature.

littérature. Une conférence organisée par le milieu culturel précède cette rencontre. Les organisateurs en sont la CDEC et la FICDC. La CDEC réunit une cinquantaine d'associations, syndicats et sociétés de gestion du milieu culturel québécois et canadien, représentant ainsi plus de 350 000 créateurs, créatrices, professionnels, professionnelles et 3 000 entreprises. La FICDC regroupe une trentaine de membres basés dans autant de pays qui représentent des entreprises culturelles, créatrices et créateurs rassemblés en coalitions.

