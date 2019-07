Le Canada et le Luxembourg signent une nouvelle entente sur la mobilité des jeunes

Le protocole d'entente offrira aux jeunes Canadiens l'occasion de vivre et de travailler au Luxembourg dans le cadre du programme Expérience internationale Canada

TORONTO, le 3 juill. 2019 /CNW/ - L'honorable Chrystia Freeland, ministre des Affaires étrangères, et Jean Asselborn, ministre des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg, ont signé aujourd'hui une nouvelle entente bilatérale sur la mobilité des jeunes entre le Canada et le Luxembourg.

Cette nouvelle entente ouvrira d'autres canaux d'échange entre le Canada et le Luxembourg. Les jeunes de 18 à 30 ans pourront travailler et voyager jusqu'à 12 mois dans le cadre des catégories Vacances-travail, Stage coop international et Jeunes professionnels du programme Expérience internationale Canada (EIC). Selon l'entente, les jeunes Luxembourgeois pourront voyager et travailler au Canada, tandis que les jeunes Canadiens pourront faire de même au Luxembourg.

Grâce au programme EIC, les jeunes peuvent facilement acquérir une précieuse expérience de travail et voyager à l'étranger. Avec l'ajout du Luxembourg, les jeunes Canadiens à la recherche d'une expérience à l'étranger peuvent maintenant choisir entre 35 pays et territoires partenaires.

Citations

« Je suis heureuse que nous puissions conclure une entente avec le Luxembourg et renforcer davantage la belle relation que nous entretenons avec ce pays. Cette nouvelle entente donnera aux jeunes Canadiens et Luxembourgeois l'occasion d'élargir leurs horizons et de mieux comprendre la culture, les langues et les sociétés de l'autre pays tout en voyageant et en travaillant à l'étranger. »

- L'honorable Chrystia Freeland, ministre des Affaires étrangères

« Les voyages et l'expérience de travail à l'étranger permettent aux jeunes de s'immerger dans une culture différente et d'acquérir des aptitudes à la vie quotidienne, tout en améliorant leur employabilité lorsqu'ils reviennent chez eux. Les jeunes Canadiens peuvent maintenant profiter de telles possibilités dans 35 pays et territoires partout dans le monde grâce au programme Expérience internationale Canada. »

- L'honorable Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Faits en bref

Chaque année, le Canada et les gouvernements partenaires négocient des quotas réciproques déterminant le nombre maximal de participants pouvant être approuvés dans le cadre de l'Accord sur la mobilité des jeunes cette année-là. Le premier quota annuel pour le Luxembourg sera de 100 participants (c'est‑à‑dire que jusqu'à 100 jeunes de chaque pays pourront participer).

sera de 100 participants (c'est‑à‑dire que jusqu'à 100 jeunes de chaque pays pourront participer). Le Luxembourg , surnommé le « Cœur vert de l' Europe », est un pays prospère ayant une frontière commune avec la France , l'Allemagne et la Belgique. Les secteurs bancaire, sidérurgique et industriel y sont très développés.

, surnommé le « Cœur vert de l' », est un pays prospère ayant une frontière commune avec la , l'Allemagne et la Belgique. Les secteurs bancaire, sidérurgique et industriel y sont très développés. Le Canada entretient des relations bilatérales solides avec le Luxembourg , fondées sur des valeurs communes et sur l'appartenance aux Nations Unies, à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, à la Francophonie, à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe , et à l'Organisation de coopération et de développement économiques.

entretient des relations bilatérales solides avec le , fondées sur des valeurs communes et sur l'appartenance aux Nations Unies, à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, à la Francophonie, à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en , et à l'Organisation de coopération et de développement économiques. Plus de 200 000 Canadiens ont participé au programme EIC. Bon nombre d'entre eux sont revenus au Canada riches d'expériences marquantes qui ont eu une incidence sur leur vie personnelle et professionnelle.

Le programme propose 3 catégories de participation :

Vacances-travail - Les participants reçoivent un permis de travail ouvert qui leur permet de travailler n'importe où dans le pays d'accueil pour financer leur séjour. Stage coop international - Les participants reçoivent un permis de travail lié à un employeur donné qui leur permet d'acquérir une expérience pertinente dans leur domaine d'études. Jeunes professionnels - Les participants reçoivent un permis de travail lié à un employeur donné qui leur permet d'acquérir une expérience pertinente dans leur profession ou leur domaine d'études.

Lien connexe

Suivez-nous - IRCC

Suivez-nous - EIC

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Renseignements: Personnes-ressources à l'intention des médias seulement : Mathieu Genest, Cabinet du ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-954-1064; Relations avec les médias, Direction générale des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-952-1650, IRCC.COMMMediaRelations-RelationsmediasCOMM.IRCC@cic.gc.ca

Related Links

http://www.cic.gc.ca