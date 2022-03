La première exposition en son genre à mettre en lumière l'histoire inédite de la propagation de l'impressionnisme au Canada et le rôle des impressionnistes canadiens dans le développement de l'art moderne au pays

À l'affiche jusqu'au 3 juillet 2022

OTTAWA, ON , le 1er mars 2022 /CNW/ - L'exposition Le Canada et l'impressionnisme. Nouveaux horizons vient tout juste de s'ouvrir au Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) et se poursuit jusqu'au 3 juillet 2022. Cette exposition novatrice met en lumière la contribution des artistes canadiens au phénomène mondial de l'impressionnisme. Réunissant 108 tableaux provenant de collections privées et publiques du Canada et d'ailleurs dans le monde, l'exposition organisée par le MBAC présente aux visiteurs les peintures de 36 Canadiens, hommes et femmes, d'un océan à l'autre, créés entre les années 1880 et la fin des années 1920 ici et à l'étranger.

Organisée sous le commissariat de la conservatrice principale de l'art canadien du Musée, du Katerina Atanassova, l'exposition a été saluée par la critique à Munich, en Allemagne, à Lausanne, en Suisse, et à Montpellier, en France, où elle a été présentée pour la première fois en 2019 dans une version adaptée à un public européen qui ignorait tout de la contribution des peintres canadiens au mouvement impressionniste.

L'exposition présentée à Ottawa s'articule autour de sept grands thèmes tout en suivant une progression chronologique. La narration retrace certaines des premières peintures produites par des artistes canadiens à Paris ou à Barbizon en plein air et dans les environs, puis les suit dans leurs voyages vers les principaux sites de peinture traditionnellement associés à l'impressionnisme français. Des lieux tels que Giverny, Moret-sur-Loing, Grez-sur-Loing et des scènes le long de la Seine évoquent des expériences artistiques dans la campagne française, pour finalement emmener les Canadiens au bord de l'eau en Bretagne et en Normandie. Les visiteurs suivront ensuite les traces des impressionnistes canadiens au-delà de la France, sur des sites en Italie, en Espagne et dans la région méditerranéenne, jusqu'à la côte de l'Afrique du Nord, et dans les Caraïbes. « Pour ces peintres canadiens, qui ont pleinement adhéré aux principes de l'impressionnisme, le défi ne venait pas des sites étrangers, mais de leur retour au pays, lorsque les connaissances et les expériences acquises au cours de leurs voyages et de leurs études à l'étranger étaient mises à l'épreuve en adaptant et en transformant l'approche impressionniste de la peinture à leur nouvelle réalité, » a expliqué Katerina Atanassova.

D'une salle à l'autre, les visiteurs exploreront les différents thèmes à travers des peintures qui célèbrent la vie quotidienne, que ce soit dans la métropole parisienne, dans les stations balnéaires populaires le long des côtes, ou dans des études de femmes et d'enfants au travail ou aux loisirs. La dernière section de l'exposition se penche sur les contributions des impressionnistes canadiens à leur retour au pays, alors qu'ils s'adaptent au modernisme et l'adoptent chez eux. Outre les impressionnistes tardifs, les visiteurs remarqueront l'inclusion de tableaux de membres des deux groupes les plus connus de peintres modernes canadiens -- le groupe du Beaver Hall, à Montréal, et le Groupe des Sept, à Toronto. L'exposition fait également des clins d'œil à certains intérêts individuels pour d'autres approches modernistes de la peinture, comme le postimpressionnisme, le fauvisme et l'art nouveau, qui ont aussi éclairé le développement des arts au Canada pendant cette période.

L'exposition fait la part belle aux femmes artistes - Mary Bell (1864-1951), Florence Carlyle (1864-1923), Emily Carr (1871-1945), Prudence Heward (1896-1947), H. Mabel May (1877-1971), Helen McNicoll (1879-1915), Kathleen M. Morris (1893-1986), Laura Muntz (1860-1930) et Sophie Pemberton (1869-1959) -, aux côtés de leurs homologues masculins, notamment Henri Beau (1863-1949), Franklin P. Brownell (1857-1946), William B. Bruce (1859-1906), William H. Clapp (1879-1954), Maurice Cullen (1866-1934), Clarence Gagnon (1881-1942), Lawren S. Harris (1885-1970), Ernest Lawson (1873-1939), James W. Morrice (1865-1924), Paul Peel (1860-1892), Robert Pilot (1898-1967), Arthur Rozaire (1879-1922) et Marc-Aurèle de Foy Suzor-Côté (1869-1937) dont les œuvres sont présentées dans l'exposition.

Citations

« Nous sommes ravis de présenter l'art des impressionnistes canadiens au public nord-américain. Nous sommes reconnaissants aux collections publiques et privées du Canada et d'ailleurs qui ont partagé leurs œuvres, dont certaines ont rarement été exposées auparavant. L'exposition Le Canada et l'impressionnisme. Nouveaux horizons montre comment ces peintres se sont approprié l'impressionnisme. Elle met également en lumière le travail de neuf femmes artistes remarquables, qui ont célébré la modernité à travers leur art. » - Sasha Suda, docteure en histoire de l'art et directrice générale du Musée des beaux-arts du Canada

« Alors que nous célébrons le retour tant attendu de l'exposition après une tournée européenne réussie, la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada, avec sa communauté de philanthropes dévoués, est fière de soutenir Le Canada et l'impressionnisme. Nouveaux horizons, qui est un excellent exemple des partenariats novateurs qui soutiennent la mission du Musée, à savoir faire connaître l'art canadien sur la scène internationale. La Fondation est profondément reconnaissante à la Fondation A. K. Prakash, mécène de l'exposition, pour son leadership et sa générosité exceptionnelle, ainsi qu'à la Fondation de la famille Lassonde, à la Fondation de la famille Donald R. Sobey, à Power Corporation du Canada et aux Mécènes Distingués de la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada pour leur soutien à l'art et aux artistes canadiens au pays et à l'étranger. » - Ann Bowman, présidente du conseil d'administration et du comité exécutif de la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada

« L'histoire de la propagation de l'impressionnisme au Canada n'est plus un chapitre manquant de l'histoire de l'impressionnisme mondial. Jusqu'à tout récemment, la contribution des impressionnistes canadiens était à peine connue, tant au Canada qu'à l'étranger. Cette exposition, la première du genre, examine leurs contributions dans un contexte plus large de ce mouvement artistique international. Nous espérons qu'après l'avoir vue, les Canadiens repartiront avec un plus grand sentiment de fierté et de joie en reconnaissant les réalisations de ces peintres exceptionnellement talentueux. » ­- Katerina Atanassova, commissaire de l'exposition Le Canada et l'impressionnisme. Nouveaux horizons, et conservatrice principale de l'art canadien au Musée des beaux-arts du Canada, qui a également conceptualisé la publication savante qui accompagne l'exposition.

Remerciements

L'exposition Le Canada et l'impressionnisme. Nouveaux horizons, et la publication savante richement illustrée qui l'accompagne, ont été rendues possible grâce au soutien de la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada, de la Fondation A. K. Prakash, qui a parrainé l'exposition, ainsi qu'aux contributions de Power Corporation du Canada, de la Fondation de la famille Pierre Lassonde, de la Fondation de la famille Donald R. Sobey et du ministère du Patrimoine canadien.

Le Musée tient également à remercier les organismes suivants pour leur soutien additionnel : Maison de vente aux enchères Heffel ; Masters Gallery Ltd; Dr. Kanta Marwah ; Michael J. Tims, C. M. et Renae N. Tims ; Karen Colby-Stothart; Thomas et Susan d'Aquino ; George et Doone Estey ; Jim Fleck; Félix Furst ; Rosamond Ivey; Galerie Eric Klinkhoff ; Tracey Novak et Scott MacDonald ; Don et Sheila Pether ; Fred et Beverly Schaeffer ; Anne Stanfield ; Arni Thorsteinson et Susan Glass ; RBC ; l'ambassade du Canada à Berlin ; et les Mécènes distingués de la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada. Un remerciement tout particulier aux nombreux prêteurs publics et privés de l'exposition.

Publication

L'exposition Le Canada et l'impressionnisme. Nouveaux horizons est accompagnée d'une publication savante richement illustrée portant le même titre. Édité par Katerina Atanassova et Rosemary Shipton, l'ouvrage de 296 pages comprend des contributions et des textes d'éminents chercheurs canadiens et internationaux qui situent les artistes canadiens dans le contexte mondial de l'impressionnisme. Également disponible en anglais et en allemand. En vente au prix de 40 $ + taxes à la Boutique du Musée des beaux-arts du Canada et en ligne à AchatsMBAC.ca.

Prêteurs

Les peintures de l'exposition Le Canada et l'impressionnisme. Nouveaux horizons ont été généreusement prêtés par les collections suivantes :

Agnes Etherington Art Centre

Art Gallery of Alberta

Art Gallery of Greater Victoria

Collection McMichael d'art canadien

Connecticut College

Galerie d'art Beaverbrook

Musée des beaux-arts de Hamilton

Musée des beaux-arts de l'Ontario

Musée des beaux-arts de Montréal

Musée national des beaux-arts du Québec

Winnipeg Art Gallery

Woodstock Art Gallery

Ainsi que plusieurs collections particulières.

Programme public

Pour approfondir et enrichir l'expérience des visiteurs de l'exposition, le Musée propose une série d'activités :

Visite audio - À l'aide de leurs appareils mobiles, les visiteurs de l'exposition pourront écouter en continu une visite audio autoguidée gratuite qui fournira un contexte supplémentaire pour certaines œuvres d'art.

À l'aide de leurs appareils mobiles, les visiteurs de l'exposition pourront écouter en continu une visite audio autoguidée gratuite qui fournira un contexte supplémentaire pour certaines œuvres d'art. Conférence virtuelle Les femmes et l'impressionnisme au Canada. En chemin vers la modernité - Le jeudi 17 mars 2022, de 18 h à 19 h HNE, la commissaire de l'exposition, Katerina Atanassova , s'entretiendra avec la professeure Anna Hudson , qui a contribué à la publication d'accompagnement, sur la façon dont les impressionnistes canadiens ont réinventé le sujet traditionnel du modèle féminin, habillé ou nu, sur une période de cinq décennies, du début des années 1880 à la fin des années 1920. Sur Zoom. En anglais, avec interprétation simultanée en français.

Le jeudi 17 mars 2022, de 18 h à 19 h HNE, la commissaire de l'exposition, , s'entretiendra avec la professeure , qui a contribué à la publication d'accompagnement, sur la façon dont les impressionnistes canadiens ont réinventé le sujet traditionnel du modèle féminin, habillé ou nu, sur une période de cinq décennies, du début des années 1880 à la fin des années 1920. Sur Zoom. En anglais, avec interprétation simultanée en français. Parlons d'art -- Des interprètes seront disponibles dans l'exposition les jeudis soirs, les fins de semaine et les jours fériés pour répondre aux questions des visiteurs.

-- Des interprètes seront disponibles dans l'exposition les jeudis soirs, les fins de semaine et les jours fériés pour répondre aux questions des visiteurs. Guide familial et chasse au trésor -- Les familles pourront explorer l'exposition à l'aide d'un dépliant pour une visite autoguidé spécialement conçu à cet effet.

-- Les familles pourront explorer l'exposition à l'aide d'un dépliant pour une visite autoguidé spécialement conçu à cet effet. Webinaire -- Jusqu'au 30 juin 2022, les questions soulevées dans l'exposition feront l'objet d'un webinaire destiné aux élèves du secondaire et aux adultes.

-- Jusqu'au 30 juin 2022, les questions soulevées dans l'exposition feront l'objet d'un webinaire destiné aux élèves du secondaire et aux adultes. Les jeudis créatifs - Un artiste paysagiste fera la démonstration de techniques impressionnistes que les participants pourront ensuite mettre en pratique. Date à venir.

#CANIMPRESS

Billets

Les billets d'entrée pour l'exposition Le Canada et l'impressionnisme. Nouveaux horizons sont horodatés pour permettre au Musée de gérer la capacité d'accueil réduite des espaces de l'exposition. Achetez vos billets à l'avance, en ligne, à beaux-arts.ca.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Le Musée des beaux-arts du Canada abrite une riche collection internationale d'art autochtone contemporain, ainsi que d'importantes collections d'art canadien et européen historique et contemporain du XIVe au XXIe siècle. Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada joue un rôle clé dans la culture canadienne depuis plus d'un siècle. Par le biais des arts visuels, le Musée favorise les interrelations dans le temps et l'espace, et conçoit des expériences dynamiques qui ouvrent les cœurs et les esprits et changent le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres, et sur nos histoires respectives. Pour en savoir plus sur la programmation et les activités du Musée, visitez beaux-arts.ca et suivez-le sur Twitter, Facebook, YouTube et Instagram. #CANIMPRESS #Ankosé #ToutEstRelié #AmplierLesVoix

À propos de la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada

La Fondation soutient le Musée des beaux-arts du Canada dans la réalisation de son mandat en lui fournissant l'appui financier additionnel dont il a besoin pour remplir son rôle de chef de file auprès de la communauté des arts visuels, au pays et à l'international. Ensemble, la philanthropie privée et le soutien du public permettent au MBAC de maîtriser les savoirs et de préserver la richesse des arts visuels au Canada. La Fondation accepte les dons immédiats et différés pour les projets spéciaux et les fonds de dotation. Pour de plus amples renseignements sur les possibilités de don et les avantages, veuillez consulter fondationmbac.ca et suivez-nous sur Twitter sur @NGC_Foundation.

SOURCE Musée des beaux-arts du Canada

Renseignements: À l'attention des médias seulement : Pour de plus amples renseignements, prière de communiquer avec : Josée-Britanie Mallet, Agente principale, Relations publiques et médiatiques, Musée des beaux-arts du Canada, [email protected]; Denise Siele, Gestionnaire principale, Communications, Musée des beaux-arts du Canada, [email protected]