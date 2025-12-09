OTTAWA, ON, le 9 déc. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada veut mettre sur pied une économie canadienne forte. Pour ce faire, le pays a besoin de gens de métiers spécialisés qui bâtiront les grandes infrastructures et des millions de foyers. Cela signifie que la nouvelle génération de constructeurs a besoin de la formation appropriée.

Aujourd'hui, le secrétaire d'État au Travail, l'honorable John Zerucelli, a annoncé un financement de près de 9 millions de dollars pour le Département des métiers de la construction, connu sous le nom de Syndicats des métiers de la construction du Canada. Ce projet comprendra l'élaboration, la prestation et l'évaluation d'une formation écologique pour les apprentis et les compagnons ferblantiers syndiqués et non syndiqués. Ce programme de formation permettra à 2 000 ferblantiers d'être mieux outillés pour faire la transition à une économie à faibles émissions de carbone.

Ce projet est financé dans le cadre du volet Emplois durables du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical, lequel s'inscrit dans la Stratégie canadienne en apprentissage du gouvernement. Les fonds injectés dans ce projet s'ajoutent aux investissements réalisés dans le cadre du Fonds de formation pour les emplois durables, qui aide des milliers de travailleurs à perfectionner leurs compétences ou à en acquérir de nouvelles et à contribuer ainsi à une économie verte.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans la réponse du gouvernement aux besoins les plus pressants de la main-d'œuvre des métiers spécialisés. Dans le budget de 2025, le gouvernement propose de consacrer 75 millions de dollars sur trois ans afin d'étendre la portée du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical. Cette mesure permettra de stimuler la formation en apprentissage fournie par les syndicats dans les métiers désignés Sceau rouge.

Citations

« Le gouvernement investit dans la formation dans les métiers spécialisés afin de construire de grandes infrastructures et de permettre aux Canadiens de se lancer dans des carrières enrichissantes. Nous bâtissons un Canada fort, et nous commençons ici, chez nous. »

- Le secrétaire d'État au Travail, l'honorable John Zerucelli

« Le gouvernement est fermement déterminé à bâtir un Canada fort, en commençant ici même, dans Ottawa-Vanier-Gloucester. C'est le moment idéal de choisir de faire carrière dans les métiers spécialisés, car nous investissons dans les personnes qui bâtiront notre avenir. Et nous le bâtirons avec des travailleurs canadiens qualifiés provenant de nos propres collectivités. »

- La députée d'Ottawa-Vanier-Gloucester, l'honorable Mona Fortier

« Les travailleurs spécialisés syndiqués sont le moteur de la transition du Canada vers une économie plus forte et plus résiliente, et l'annonce d'aujourd'hui donne à nos membres le pouvoir de diriger cette transition. Il est question ici de bonnes carrières, de véritables perspectives et d'une main-d'œuvre prête à bâtir le Canada. »

- Le directeur exécutif des Syndicats des métiers de la construction du Canada, Sean Strickland

Faits en bref

À compter de 2025-2026, on estime que le volet Emplois durables du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical permettra de soutenir près de 29 000 travailleurs issus des métiers désignés Sceau rouge, et ce, pour cinq ans.

Depuis 2017, le Programme a permis de soutenir plus de 145 000 travailleurs, dont 28 813 uniquement en 2023-2024.

Près de 1 milliard de dollars sont investis dans le soutien à l'apprentissage chaque année en vue de rendre la formation dans les métiers spécialisés plus accessible. Cela se traduit par des prêts, du financement de projets, des crédits et des déductions d'impôt ainsi que des prestations d'assurance-emploi.

Le gouvernement s'est engagé à doubler le nombre de constructions de maisons, faisant passer le total de 250 000 habitations à 500 000.

On estime que d'ici 2033, le nombre d'emplois vacants dans le secteur de la construction se chiffrera à plus de 410 000, et cela comprend le départ à la retraite de 189 000 travailleurs.

La page Web Canada.ca/metiers-specialises fournit aux Canadiens des renseignements sur les métiers spécialisés, y compris sur les programmes d'apprentissage et l'aide financière offerte pendant la formation.

SOURCE Emploi et Développement social Canada

