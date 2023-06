La délégation canadienne continuera à jouer un rôle clé au sein de la communauté internationale pour mettre en œuvre la Convention, en particulier pour assurer une plus grande place au contenu d'ici dans l'espace numérique.

PARIS, le 8 juin 2023 /CNW/ - Le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a fait la déclaration suivante :

« Les histoires d'ici et d'ailleurs rassemblent les communautés et font rayonner les valeurs communes de démocratie et d'ouverture.

Le Canada, État partie à la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, a sollicité un quatrième mandat de quatre ans (2023-2027) à son Comité intergouvernemental. Le Canada a été élu par acclamation par l'ensemble des parties présentes à la neuvième session de la Conférence des Parties qui s'est tenue au Siège de l'UNESCO à Paris, du 6 au 8 juin 2023.

Nous sommes honorés de ce nouveau mandat et demeurons engagés plus que jamais à promouvoir la diversité des contenus en ligne. D'ailleurs, en 2024 nous accueillerons conjointement avec le Québec la première rencontre d'un groupe d'experts sur le numérique dont le mandat consistera à faire des recommandations concrètes aux États parties afin d'améliorer l'application de la Convention dans la sphère numérique.

Lors d'un panel à ce sujet tenu en marge de la conférence et organisé en collaboration avec la France, la Corée et le Québec, nous avons mis en lumière l'importance de la découvrabilité des contenus locaux en ligne. La Coalition pour la diversité des expressions culturelles y a partagé la perspective de la société civile canadienne.

Le Canada a aussi à cœur de soutenir les travaux du Fonds international pour la diversité culturelle, en y apportant un soutien financier pour des projets favorisant l'émergence de secteurs culturels dynamiques et durables dans les pays en développement.

La condition des artistes et la prospérité globale des industries culturelles et créatives seront aussi au cœur de nos interventions.

Nous saluons les efforts continus de la société civile internationale, des États parties à la Convention et surtout ceux du Québec, notre précieux partenaire dans ce dossier, pour assurer la diversité des contenus culturels. »

