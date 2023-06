OTTAWA, ON, le 15 juin 2023 /CNW/ - L'immigration francophone est au cœur des priorités du gouvernement du Canada. Le pays a toujours agi en tant que précurseur dans ses initiatives pour accueillir le plus grand nombre possible de personnes immigrantes d'expression française, et ce, en instaurant des initiatives novatrices afin de favoriser la contribution des nouveaux arrivants au sein des communautés en situation minoritaire et ainsi maintenir le tissu social de notre pays.

L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, annonce aujourd'hui l'expansion du programme Mobilité francophone. En vigueur pour une période de deux ans, cette mesure d'expansion permet à un employeur canadien de faire une offre d'emploi à une personne admissible ayant une maîtrise modérée de la langue française pour toute la Classification nationale des professions, à l'exception des emplois en agriculture primaire. Cette mesure, initialement réservée aux travailleuses et travailleurs étrangers temporaires d'expression française hautement qualifiés, ouvre maintenant les portes à un plus grand nombre de personnes immigrantes d'expression française en leur offrant l'occasion d'acquérir de l'expérience de travail au Canada et de se qualifier pour la résidence permanente.

Les critères d'aptitudes en français ont également été également mis à jour pour toutes les personnes étrangères qui présentent une demande de permis de travail dans le cadre du programme Mobilité francophone. Les candidats et candidates doivent avoir une maîtrise modérée du français, pour la compréhension et l'expression orales. Cela équivaut au niveau 5 des exigences linguistiques. Ces nouvelles exigences linguistiques répondent aux besoins linguistiques en français pour l'ensemble de ces professions et permettront d'élargir le bassin de francophones admissibles.

De plus, les personnes qui présentent une demande doivent dorénavant fournir une preuve qu'ils répondent aux exigences linguistiques. Cette preuve peut être, par exemple, les résultats au Test d'évaluation de français ou au Test de connaissance du français, un diplôme ou grade d'un collège ou d'une université francophone, ou un document qui confirme des études dans un établissement francophone.

Ces changements au programme Mobilité francophone permettent au gouvernement du Canada de solidifier son engagement à favoriser la croissance démographique et la prospérité économique du pays. Ils lui permettent également de poursuivre sa quête pour contribuer à la vitalité des communautés francophones en situation minoritaire et pour remédier à la pénurie de main-d'œuvre.

Citations

« Notre gouvernement s'est engagé à accroître la présence d'immigrants d'expression française d'un océan à l'autre. Les changements apportés au Programme de mobilité francophone en ouvrent la possibilité et offrent des appuis au développement des communautés francophones en situation minoritaire qui les accueillent. En attirant plus de francophones, nous accueillons une richesse de talents linguistiques et de perspectives culturelles et un patrimoine commun qui enrichit la mosaïque culturelle de notre grande nation. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« En tant que fière Franco-Ontarienne, je crois qu'il faut faire tout notre possible pour protéger la culture et la langue françaises. Augmenter l'immigration francophone hors Québec demeure l'une de nos priorités. C'est pourquoi nous plaiderons toujours pour l'expansion des programmes, comme le Programme de mobilité francophone, qui soutiennent la vitalité des communautés francophones en situation minoritaire à la grandeur du Canada. »

- Marie-France Lalonde, secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Faits en bref

En 2016, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) lance le programme Mobilité francophone, sous le Programme de mobilité internationale, afin d'aider les employeurs à recruter de la main-d'œuvre étrangère temporaire d'expression française hautement qualifiée pour travailler dans des communautés francophones hors Québec.

La dispense de l'étude d'impact sur le marché du travail du programme Mobilité francophone permet aux employeurs d'embaucher plus facilement de la main-d'œuvre temporaire qualifiée d'expression française pour travailler et acquérir une expérience de travail précieuse dans les communautés francophones en situation minoritaire hors Québec au Canada.

Le programme aide également les travailleuses et travailleurs étrangers temporaires d'expression française à se qualifier pour les programmes de résidence permanente et augmente la probabilité que les personnes qui ont soumis un profil dans le système Entrée express soient invitées à présenter une demande de résidence permanente.

Statistiques :

En 2019, IRCC a délivré 1 900 permis de travail (y compris les prorogations) sous ce programme, et ces volumes sont restés identiques en 2020 et 2021.

2021.

De juin 2016 à décembre 2020, 1 080 personnes détentrices de ce permis de travail temporaire, sur 5 700, ont effectué une transition vers la résidence permanente.



Près des deux tiers des candidats et candidates au programme Mobilité francophone travaillent dans des secteurs professionnels qui demandent une formation postsecondaire collégiale ou d'apprentissage de six mois à deux ans.

