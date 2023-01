MISSISSAUGA, ON, le 20 janv. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada continue de mettre en œuvre des mesures d'immigration novatrices, comme la création de voies pour les migrants sans statut, afin d'aider les employeurs canadiens à remédier aux graves pénuries de main-d'œuvre.

En 2019, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), en partenariat avec le Congrès du travail du Canada (CTC), a lancé un programme pilote de résidence permanente pour 500 travailleurs sans statut de l'industrie de la construction dans la région du Grand Toronto (RGT).

Misant sur le succès de cette initiative, le député pour Mississauga-Est-Cooksville, Peter Fonseca et la députée pour Davenport, Julie Dzerowicz, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, ont annoncé aujourd'hui qu'IRCC élargit et étend le programme pilote, doublant sa portée à 1 000 travailleurs de la construction sans statut dans la RGT.

Ce programme reconnaît le rôle crucial que jouent les ouvriers de la construction dans la construction et la croissance de nos villes, et leur offre, ainsi qu'à leurs familles, une voie vers la résidence permanente afin qu'ils puissent demeurer au pays à long terme. Ce programme est l'une des nombreuses nouvelles mesures mises en œuvre afin de remédier aux pénuries de main-d'œuvre au Canada en veillant à attirer et à retenir les travailleurs dont nous avons besoin pour développer l'économie et bâtir nos collectivités.

Le programme favorise une plus grande stabilité dans l'industrie de la construction et garantit que les travailleurs qualifiés au Canada continuent de répondre aux besoins essentiels en matière de développement du logement. Fait non moins important, cette initiative contribuera à sortir un plus grand nombre de travailleurs de l'économie souterraine, ce qui profite aux programmes et aux services canadiens de renommée mondiale (comme l'Allocation canadienne pour enfants, la Sécurité de la vieillesse et l'assurance-emploi).

Les personnes admissibles ont jusqu'au 2 janvier 2024 pour présenter une demande de résidence permanente et peuvent inclure leur conjoint, leur partenaire et leurs enfants à charge dans leur demande. Les demandeurs éventuels continueront de soumettre leur nom au CTC, qui déterminera leur admissibilité avant de les renvoyer à IRCC.

Le gouvernement du Canada tiendra compte des conseils issus des consultations menées auprès des universitaires, d'organisations non gouvernementales, des provinces et des territoires au moment où il étudie de nouvelles façons novatrices de régulariser la situation des travailleurs sans papiers au Canada.

« Ce programme pilote constitue un pas important vers la réduction des graves pénuries de main-d'œuvre dans la région du Grand Toronto en favorisant la stabilité dans l'industrie de la construction et en faisant sortir les travailleurs de l'économie souterraine. Le fait d'offrir des voies régulières aux migrants sans statut nous permet de protéger non seulement les travailleurs et leurs familles, mais aussi le marché du travail du Canada, et de conserver les travailleurs qualifiés dont nous avons besoin pour développer notre économie et bâtir nos collectivités. Cette initiative témoigne de l'engagement du gouvernement à trouver des solutions novatrices pour soutenir la main-d'œuvre canadienne et renforcer l'économie. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« L'élargissement et l'expansion de l'initiative visant à régulariser le statut des travailleurs de la construction dans la région du Grand Toronto contribueront à remédier aux pénuries de main-d'œuvre dans cette industrie clé, tout en offrant aux travailleurs qui ont contribué à notre économie la possibilité de trouver un logement permanent au Canada. En éliminant la peur de l'expulsion, ce programme améliore vraiment la vie et les collectivités de ceux qui sont devenus sans statut. »

- Peter Fonseca, député pour Mississauga-Est-Cooksville

« Le Congrès du travail du Canada (CTC) est heureux de continuer d'aider 500 autres travailleurs de la construction sans statut et leurs familles immédiates à trouver une voie vers la résidence permanente qui mettra fin à la nature précaire de leur emploi et de leur statut d'immigrant en 2023. Les travailleurs de la construction sans statut contribuent grandement à l'économie et à la société et continuent de remédier aux pénuries de main-d'œuvre. Sans statut, les travailleurs vivent et travaillent dans la peur d'être détectés, détenus et expulsés. Les travailleurs sans statut sont vulnérables à l'exploitation et aux mauvais traitements des employeurs, et eux-mêmes et leurs familles n'ont qu'un accès limité aux programmes d'éducation et de santé, ainsi qu'aux programmes sociaux. L'étendue aux travailleurs de la construction sans statut dans l'initiative de la RGT pour 2023 aidera les travailleurs plus vulnérables et leurs familles en ces temps incertains. Le CTC est très fier de contribuer à la poursuite de cette lancée et de travailler à l'élaboration d'un vaste programme de régularisation pour les sans-papiers au Canada avec les travailleurs de la construction sans statut dans le cadre de l'initiative dans la RGT. »

- Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada

Faits en bref

L'immigration représente près de 100 % de la croissance de la population active du Canada . Environ 75 % de la croissance de la population canadienne est attribuable à l'immigration, principalement à la catégorie de l'immigration économique. D'ici 2036, les immigrants représenteront jusqu'à 30 % de la population canadienne, comparativement à 20,7 % en 2011.

. Environ 75 % de la croissance de la population canadienne est attribuable à l'immigration, principalement à la catégorie de l'immigration économique. D'ici 2036, les immigrants représenteront jusqu'à 30 % de la population canadienne, comparativement à 20,7 % en 2011. La population vieillissante du Canada signifie que le ratio travailleurs-retraités devrait être de 2 à 1 d'ici 2035, alors qu'il était de 7 à 1 il y a de cela 50 ans.

signifie que le ratio travailleurs-retraités devrait être de 2 à 1 d'ici 2035, alors qu'il était de 7 à 1 il y a de cela 50 ans. Entre janvier et octobre 2022, le Canada a délivré plus de 645 000 permis de travail, soit près de 4 fois plus que les 163 000 permis de travail délivrés au cours de la même période en 2021.

a délivré plus de 645 000 permis de travail, soit près de 4 fois plus que les 163 000 permis de travail délivrés au cours de la même période en 2021. Les immigrants représentent 36 % des médecins et 33 % des propriétaires d'entreprises ayant un personnel rémunéré et 41 % des ingénieurs.

Dans l'Énoncé économique de l'automne, le gouvernement s'est engagé à verser 50 millions de dollars supplémentaires en 2022-2023 à IRCC afin de remédier aux arriérés de demandes, d'accélérer le traitement et de permettre aux nouveaux arrivants qualifiés de remédier plus rapidement aux graves pénuries de main-d'œuvre.

Depuis le lancement du projet pilote pour les travailleurs sans statut de l'industrie de la construction dans la RGT en juillet 2019, 452 personnes ont été acceptées comme résidents permanents (190 demandeurs principaux et 262 personnes à charge).

En tant qu'organisme national représentant de nombreux syndicats de l'industrie de la construction, le CTC a été un partenaire essentiel du projet pilote, contribuant à cerner les candidats admissibles.

Dans le cadre du projet pilote, les demandeurs qui ont une expérience de travail importante dans les métiers de la construction dans la RGT, qui ont des proches au Canada , une lettre de renvoi du CTC et aucun motif d'interdiction de territoire, à l'exception du dépassement de la durée de séjour autorisée par leur visa et du travail sans autorisation, peuvent présenter une demande de résidence permanente au Canada .

, une lettre de renvoi du CTC et aucun motif d'interdiction de territoire, à l'exception du dépassement de la durée de séjour autorisée par leur visa et du travail sans autorisation, peuvent présenter une demande de résidence permanente au . IRCC étudie des voies de régularisation élargies pour les migrants sans papiers et leurs familles. Les voies menant à la résidence permanente offriront plus d'occasions aux personnes d'entrer ou de rester sur le marché du travail et de remédier aux pénuries de main-d'œuvre.

