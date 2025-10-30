TORONTO, le 30 oct. 2025 /CNW/ - Le Groupe des sept (G7) a été créé il y a 50 ans en partant du principe que la croissance et la stabilité économiques ainsi que la sécurité énergétique reposent sur la coopération internationale. Aujourd'hui, la planète fait face à des défis énergétiques et environnementaux en constante évolution, façonnés par des conflits, des pressions géopolitiques, les changements climatiques et les bouleversements causés par la technologie. En cette période critique, le G7 doit encore une fois agir rapidement pour s'assurer un avenir énergétique sûr, respectueux de l'environnement et fondé sur les marchés, et le Canada montre la voie à suivre à cet égard.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, et la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Julie Dabrusin, ont donné aujourd'hui le coup d'envoi à la réunion des ministres du G7 responsables de l'énergie et de l'environnement à Toronto (Ontario).

Le Canada avance dans la réalisation des objectifs énergétiques suivants :

Mettre en place des chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques résilientes par le biais de l'Alliance sur la production de minéraux critiques.

Accroître la sécurité énergétique, qui est une nécessité sur le plan économique et un atout stratégique, notamment en modernisant et développant les infrastructures d'électricité, en renforçant la sécurité de la filière gaz naturel et en collaborant pour assurer une mise en valeur responsable de l'énergie nucléaire.

Continuer d'offrir un soutien indéfectible à l'Ukraine, qui traverse une crise énergétique provoquée par les attaques ciblées de la Russie sur ses infrastructures nucléaires et de gaz naturel.

Définir le rôle de l'intelligence artificielle (IA) dans la refonte des systèmes énergétiques, en veillant notamment à assurer une exploitation responsable et un renforcement mutuel de la sécurité énergétique et de l'IA pour accroître la compétitivité des pays membres du G7, de même que l'abordabilité et la fiabilité de l'énergie.

Promouvoir l'innovation pour bâtir des systèmes énergétiques sûrs et durables, notamment par l'avancement de la gestion du carbone, de la filière batterie et de technologies de l'IA adaptées aux systèmes énergétiques.

Le Canada travaille également à la réalisation des objectifs environnementaux suivants :

Favoriser une économie circulaire dans des secteurs prioritaires comme les minéraux critiques, le textile et le plastique.

Améliorer la capacité de prévoir les événements météorologiques extrêmes, ainsi que celle de nous y préparer et d'y réagir, en phase avec la Charte de Kananaskis sur les feux de forêt.

Renforcer la coordination internationale en matière d'eau douce et promouvoir la conservation et la protection des océans.

Pendant les deux jours que durera la réunion, les participants s'emploieront par leurs discussions à élaborer un programme d'action commun qui concilie croissance, abordabilité et développement durable, tout en tenant compte de la nécessité de renforcer des marchés concurrentiels qui attireront des investissements privés et bâtiront des économies plus fortes et plus viables.

« Cette réunion survient à un moment charnière pour l'économie mondiale. Dans un monde où les marchés de l'énergie sont en pleine refonte, les citoyens revendiquent un accès sûr et abordable à l'énergie, tandis que les investisseurs recherchent clarté et fiabilité. En tant que président du G7 cette année, le Canada s'est donné un objectif clair : transformer ce moment en mouvement propre à renforcer notre sécurité, à apporter la prospérité à nos citoyens et à jeter les bases d'un avenir énergétique fiable et durable. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Action environnementale et croissance économique vont de pair, et le Canada entend bien montrer ce que signifie concrètement cette affirmation sur la scène internationale. Au moment d'ouvrir la réunion des ministres de l'énergie et de l'environnement du G7 cette année, nous sommes centrés sur des solutions pratiques qui permettent de renforcer la résilience, de protéger nos ressources hydriques et de combattre la pollution. Que ce soit en favorisant les économies circulaires ou l'électricité propre, nous collaborons avec nos partenaires pour bâtir un monde équitable, durable et concurrentiel qui profitera à tous. »

L'honorable Julie Dabrusin

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Le G7 est un regroupement informel de sept économies avancées du monde - l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni - auxquelles s'ajoute l'Union européenne. Ses membres se réunissent chaque année à l'occasion du Sommet du G7 pour discuter de divers enjeux économiques et géopolitiques d'envergure mondiale.

En tant que président du G7, le Canada est l'hôte d'une série de réunions ministérielles tout au long de l'année.

Cette année, la réunion des ministres du G7 responsables de l'énergie et de l'environnement se tiendra à Toronto (Ontario), sur le territoire ancestral de nombreux premiers peuples (p. ex. les Mississaugas de Credit, les Anichinaabés, les Ojibwés, les Haudenosaunee et les Wendats) qui abrite aujourd'hui de multiples communautés inuites, métisses et de Premières Nations. Toronto est également visée par le Traité no 13 conclu avec les Mississaugas de Credit.

Le 29 octobre 2025, en marge de la réunion des ministres du G7, le Canada a présidé avec l'Agence internationale de l'énergie le deuxième forum sur l'innovation énergétique, mobilisant des représentants de l'industrie et des experts reconnus pour discuter de l'accélération de l'innovation énergétique, notamment dans des domaines phares comme l'innovation énergétique à l'heure de l'IA, l'élimination du dioxyde de carbone et les batteries.

Le 29 octobre 2025, en marge de la réunion des ministres du G7, le Canada et le World Resources Institute ont tenu une table ronde de haut niveau sur la mobilisation de finances privées pour le climat et l'environnement. L'événement a rassemblé des délégués gouvernementaux de haut rang et des dirigeants d'organismes internationaux, du secteur privé et de sociétés philanthropiques pour discuter du fait qu'en soutenant la transition mondiale vers une économie propre respectueuse de la nature, on peut favoriser l'investissement, la création d'emplois et une croissance économique viable à long terme.

