OTTAWA, ON, le 10 mai 2023 /CNW/ - Le passeport canadien compte parmi les documents de voyage les plus puissants et les plus respectés à l'échelle internationale. Pour certains, il est utilisé pour renouer avec leurs êtres chers, d'explorer et de partir à l'aventure. Pour d'autres, il s'agit de la dernière étape de leur parcours d'immigration : devenir citoyen canadien et rejoindre une société diversifiée et inclusive qui valorise la démocratie, la liberté et les droits de la personne.

Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, et l'honorable Karina Gould, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, sont fiers de dévoiler le nouveau passeport canadien. Le nouveau passeport a été repensé de la première page à la dernière, avec des caractéristiques de sécurité d'avant-garde et de nouvelles illustrations, ce qui lui permet de rester l'un des documents de voyage les plus sûrs et les plus universellement acceptés au monde pour tous les Canadiens.

Le nouveau passeport comporte des caractéristiques de sécurité de pointe destinées à préserver l'identité des Canadiens, telles qu'une page de renseignements en polycarbonate, une technologie similaire à celle des permis de conduire canadiens. Les renseignements personnels des titulaires de passeport seront désormais gravés au laser au lieu d'être imprimés à l'encre. La page de renseignements est ainsi plus durable et plus difficile à falsifier et à contrefaire. Les autres caractéristiques comprennent un kinégramme sur la photo principale, une fenêtre transparente personnalisée avec une image secondaire du titulaire du passeport, une image laser variable et une fonction d'encre sensible à la température.

Le nouveau passeport célèbre le patrimoine et l'identité du Canada avec des images emblématiques de la beauté naturelle du Canada au fil des quatre saisons. Il comprend également une nouvelle couverture avec le contour d'une feuille d'érable, le premier changement significatif depuis des décennies. Le nouveau passeport commencera à être distribué dans le courant de l'été. D'ici là, le passeport actuel reste sûr et fiable, de sorte que les Canadiens qui possèdent un passeport valide n'auront à le renouveler qu'à l'approche de sa date normale de renouvellement. De plus amples informations concernant la mise en œuvre seront communiquées ultérieurement.

Le gouvernement du Canada s'efforce également d'offrir davantage d'options de services en ligne aux Canadiens. À partir de la fin de l'automne, les Canadiens pourront renouveler leur passeport, payer leurs droits et télécharger leur photo en ligne de manière sûre et pratique.

Citations :

« Le nouveau passeport canadien est plus qu'un document de voyage; c'est une représentation de notre identité nationale et de nos valeurs. Il rappelle la beauté et la diversité du Canada et reflète l'engagement du pays à accueillir des personnes de partout dans le monde. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Le passeport canadien est un document fondamental sur la citoyenneté, reconnu dans le monde entier. Le gouvernement s'engage à faire en sorte que les services de passeport soient rapides, efficaces et modernes. Nous travaillons d'arrache-pied pour offrir aux Canadiens une expérience sans faille, depuis le moment où ils déposent leur demande jusqu'à celui où ils reçoivent le passeport. »

- L'honorable Karina Gould, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Faits en bref :

En 2019, le gouvernement du Canada a attribué un contrat de 14 ans à la Compagnie canadienne des billets de banque pour la conception, l'élaboration et la mise en place de la prochaine génération de passeports et de documents de voyage canadiens. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada travaille avec la Compagnie canadienne des billets de banque depuis la majeure partie du siècle dernier.

Le Classement des passeports classe le passeport canadien au quatrième rang mondial, offrant à ses détenteurs un accès sans visa ou un visa à l'arrivée dans plus de 170 pays (en date d'avril 2023).

La version actuelle du passeport a été mise en circulation en 2013.

Avec la nouvelle page de renseignements en polycarbonate , nous avons inséré la puce électronique du passeport dans une fenêtre transparente sur la première page afin de mieux détecter les tentatives de falsification.

nouvelle page de renseignements en polycarbonate Le Canada est l'un des premiers pays du Commonwealth à introduire une série de documents de voyage faisant référence à Sa Majesté le roi Charles III .

est l'un des premiers pays du Commonwealth Charles III Le nouveau passeport contient les anciennes armoiries. La conception et la fabrication du nouveau passeport est un processus pluriannuel qui a commencé bien avant l'approbation des nouvelles armoiries par Sa Majesté le Roi Charles III en avril 2023.

Le 21 mars 2023, le nouveau service en ligne Vérificateur de l'état d'une demande de passeport a été mis en œuvre, permettant aux Canadiens de vérifier en ligne l'état de leur demande de passeport.

Produits connexes

Caractéristiques du nouveau passeport canadien

Vidéo sur le nouveau passeport canadien

Liens connexes :

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Renseignements: Personnes-ressources à l'intention des médias seulement : Bahoz Dara Aziz, Attachée de presse, Cabinet du ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Direction générale des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-952-1650, [email protected]