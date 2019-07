Le Canada appuie les collectivités francophones en situation minoritaire

Les nouveaux arrivants qui s'établiront dans ces régions recevront une formation sur les langues officielles

DIEPPE, NB, le 3 juill. 2019 /CNW/ - Le Canada appuie 7 organisations au pays qui offriront des services de formation sur les langues officielles aux nouveaux arrivants d'expression française qui choisissent de s'établir dans une collectivité francophone en situation minoritaire.

Les nouveaux arrivants recevront une formation qui permettra d'améliorer leurs compétences dans une langue tout en suivant une formation plus intensive dans l'autre, selon leurs besoins. Il est important de savoir communiquer dans les deux langues officielles dans les collectivités francophones en situation minoritaire, où l'anglais est souvent la langue la plus utilisée au travail, alors que le français est surtout utilisé dans la collectivité, à la maison et dans d'autres situations sociales.

Ces organisations lanceront des projets qui :

aideront les nouveaux arrivants à améliorer leurs compétences dans les deux langues afin qu'ils puissent trouver un emploi et participer activement à la vie de leur collectivité;

offriront une combinaison souple et accessible de formation linguistique en personne et en ligne;

élaboreront des ressources qui améliorent la prestation des programmes afin de promouvoir le Parcours d'intégration francophone et les collectivités francophones en situation minoritaire.

Le Canada s'engage à promouvoir les langues officielles partout au pays afin d'attirer les nouveaux arrivants qualifiés dont il a besoin pour combler les pénuries de main‑d'œuvre, tout en appuyant et en créant des emplois de classe moyenne.

Citations

« Les francophones de partout au pays veulent attirer de nouveaux arrivants d'expression française dans leur collectivité. Grâce à ces projets, nous aiderons les nouveaux arrivants à se sentir les bienvenus, à s'épanouir dans nos collectivités francophones en situation minoritaire, et à devenir des membres actifs dans nos collectivités diversifiées. »

- Matt DeCourcey, secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Avoir un parcours d'intégration en français est un élément clé de notre plan pour la croissance et le rayonnement des communautés francophones. C'est pourquoi nous avons pris l'engagement d'atteindre 4,4 % d'immigrants d'expression française dans nos collectivités francophones en situation minoritaire d'ici 2023. Nous répondrons toujours présents lorsque vient le temps de mieux soutenir ces communautés et de promouvoir le fait français d'un océan à l'autre. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie

Faits en bref

Jusqu'à 7,6 millions de dollars sur 4 ans seront affectés à ces projets.

Le Parcours d'intégration francophone est une série de services d'établissement visant à faciliter l'intégration et à créer des liens durables entre les nouveaux arrivants d'expression française et les collectivités francophones en situation minoritaire.

Comme annoncé dans le budget de 2018 et inclus dans le Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023, le gouvernement investira près de 36,6 millions de dollars au cours des 5 prochaines années pour renforcer le Parcours d'intégration francophone, et ainsi créer des liens durables entre les nouveaux arrivants d'expression française et les collectivités francophones en situation minoritaire.

inclus dans le Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023, le gouvernement investira près de 36,6 millions de dollars au cours des 5 prochaines années pour renforcer le Parcours d'intégration francophone, et ainsi créer des liens durables entre les nouveaux arrivants d'expression française et les collectivités francophones en situation minoritaire. En novembre 2018, IRCC a annoncé la création d'un nouveau modèle de prestation de services pour les immigrants d'expression française, afin de les aider à préparer leur arrivée au Canada, ainsi que l'amélioration des services d'établissement pour les immigrants d'expression française qui arrivent à l'aéroport international Pearson, à Toronto .

. Dans le cadre de l'Initiative des communautés francophones accueillantes, 14 communautés ont été sélectionnées pour recevoir un financement total de 12,6 millions de dollars sur 3 ans, à compter de 2020, pour soutenir des projets qui aideront les nouveaux arrivants d'expression française à se sentir accueillis et intégrés dans les collectivités francophones en situation minoritaire.

