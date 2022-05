NEW YORK, le 19 mai 2022 /CNW/ - Les migrants constituent une part importante de notre identité nationale, et ils ont contribué grandement à la croissance du Canada. Ils représentent également une source de force pour le Canada, étant donné que les migrants stimulent la croissance économique en comblant des pénuries de main-d'œuvre et permettent le maintien de la croissance de la population, tout en contribuant au tissu culturel solide de notre pays.

Pour faire suite à l'adoption du Pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières (PMM) en 2018, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a dirigé aujourd'hui la délégation du Canada au Forum d'examen des migrations internationales, à New York, dans le cadre duquel il a présenté 4 engagements visant à donner de l'élan et à contribuer au PMM de manières tangibles.

Le ministre Fraser a annoncé l'engagement du Canada visant à faire part de programmes et de politiques migratoires tenant compte du genre, et à en faire la promotion, notamment par l'intermédiaire de la Plateforme genre + migration financée par le Canada, qui vise à aider les pays à créer des programmes d'immigration et d'intégration tenant compte des différences entre les genres.

Deuxièmement, il s'est engagé à accroître le soutien financier versé à la campagne mondiale sur les médias sociaux intitulée « Il faut une communauté », mise en œuvre par l'Organisation internationale pour les migrations. La campagne fait la promotion de discours équilibrés sur la migration qui combattent la xénophobie, luttent contre le racisme, encouragent des impressions publiques plus favorables à l'égard des migrants, et favorisent des communautés accueillantes et inclusives.

Le troisième engagement du Canada vise à appuyer les projets de renforcement des capacités dans les Amériques dans le but d'accroître l'intégration socioéconomique, la mobilité de la main-d'œuvre et le recrutement équitable des migrants et des réfugiés originaires de l'Amérique centrale et du Venezuela dans les pays hôtes.

Pour terminer, dans le but de réduire les facteurs contribuant à une migration à risque élevé et au déplacement forcé, le Canada appuiera les activités qui aideront les femmes et les filles touchées par la migration irrégulière et le déplacement forcé au Honduras, au Guatemala et à El Salvador. Cet engagement s'inscrit dans le projet de 10 millions de dollars annoncé l'année dernière, qui vise à améliorer les conditions de vie et les mécanismes de protection pour quelque 5 000 femmes et filles.

À titre de pays champion, le Canada continuera d'examiner le PMM dans le contexte canadien dans le but d'harmoniser les politiques et les programmes nationaux aux objectifs du PMM. Le Canada continuera également de collaborer avec ses partenaires pour faire la promotion du PMM à l'échelle internationale afin d'encourager la migration par l'intermédiaire de voies régulières.

« À mesure que l'économie mondiale reprend après la pandémie, nous sommes conscients qu'une migration bien gérée stimule le développement socioéconomique dans les pays d'origine des migrants et dans ceux où ils s'installent. Bien que le Canada soit un fervent partisan du Pacte depuis son adoption, il est essentiel que la communauté mondiale poursuive les travaux importants qui jettent les bases permettant d'établir un avenir sûr et prospère pour tous au cours des années à venir. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Le Pacte mondial pour les migrations vise à accroître la collaboration à l'égard de la migration internationale dans le but de « rendre la migration bénéfique à tous ». Le Pacte attire l'attention sur les défis liés à la migration irrégulière, tout en mettant l'accent sur les contributions positives des migrants, ainsi que les avantages des voies régulières et des systèmes de migration bien gérés.

La participation du Canada au Pacte mondial pour les migrations a été codirigée par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et Affaires mondiales Canada.

D'ici 2036, les immigrants représenteront jusqu'à 30 % de la population canadienne. La diversité, l'acceptation et la compréhension s'inscrivent dans notre identité nationale, et l'appui de la migration fait partie intégrante du tissu de la société canadienne.

