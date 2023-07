OTTAWA, ON, le 7 juill. 2023 /CNW/ - La langue française fait partie intégrante de l'identité canadienne. Il est de notre responsabilité commune de créer un Canada où chacun peut s'épanouir dans la langue officielle de son choix. Compte tenu de l'importance d'accroître la vitalité des communautés francophones en situation minoritaire du pays, le système Entrée express du Canada est maintenant conçu pour offrir aux immigrants francophones une voie d'accès simplifiée et efficace. En accordant la priorité à l'invitation de nouveaux arrivants francophones, le Canada vise à favoriser la croissance économique au moyen de l'immigration francophone hors du Québec, car il est conscient que cela enrichit et renforce ces communautés.

Le 31 mai, le ministre Fraser a annoncé de nouveaux changements au système Entrée express par l'intermédiaire d'une sélection axée sur les catégories (ensembles). Ces changements aident à pallier les pénuries de main-d'œuvre en vue de soutenir un objectif économique déterminé, et ce, en invitant des candidats ayant une expérience de travail précise ou des compétences en français à présenter une demande de résidence permanente.

Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles, a annoncé, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, la première ronde francophone dans le cadre de la sélection axée sur les catégories. Cet accent sur les nouveaux arrivants francophones aidera à promouvoir le français et à pallier les pénuries de main-d'œuvre dans les communautés hors du Québec.

La sélection axée sur les catégories témoigne de l'engagement du Canada à attirer les meilleurs talents à l'échelle mondiale et à aider à répondre au besoin en travailleurs francophones et bilingues pour soutenir l'économie, tout en renforçant la riche diversité culturelle et linguistique des communautés auxquelles contribuent les nouveaux arrivants francophones. Parallèlement aux rondes d'invitation générales, ces rondes de sélection axée sur les catégories se poursuivront tout au long de l'année, et d'autres détails seront annoncés au cours des prochaines semaines.

« Cette journée marque une étape importante dans l'engagement ferme de notre gouvernement à accueillir, promouvoir et protéger la diversité linguistique et l'inclusion. Cette étape historique reflète notre reconnaissance des contributions inestimables et de la richesse culturelle apportées par les communautés francophones. En ouvrant de nouvelles voies et de nouvelles possibilités, non seulement nous renforçons nos liens avec la francophonie mondiale, mais nous bâtissons également un Canada plus fort et plus dynamique pour tous. La contribution de l'immigration francophone est d'autant plus essentielle qu'elle enrichit le caractère linguistique, démographique et économique unique des communautés francophones. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« La langue française fait partie intégrante et historique du riche paysage culturel et linguistique du Canada. Cette étape importante met en lumière les contributions incommensurables et la diversité culturelle des communautés francophones. Grâce à de nouvelles possibilités d'immigration de langue française, nous continuons à renforcer la vitalité des communautés à la grandeur du Canada et à répondre à leurs réalités uniques. Ensemble, nous continuerons à promouvoir et à préserver la diversité linguistique et sociale du Canada. »

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles

Entrée express est le système de gestion des demandes phares du Canada pour les personnes qui cherchent à immigrer de façon permanente par l'entremise du Programme des travailleurs qualifiés (fédéral), de la catégorie de l'expérience canadienne, de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) et d'une partie du Programme des candidats des provinces.

En juin 2022, le gouvernement du Canada a apporté des modifications à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés pour permettre la sélection des immigrants en fonction d'attributs clés qui appuient les priorités économiques, comme une expérience de travail précise ou la connaissance du français.

Le 31 mai 2023, le ministre Fraser a annoncé le tout premier lancement de la sélection axée sur les catégories, un nouveau processus visant à accueillir de nouveaux arrivants qualifiés ayant une expérience de travail dans des emplois prioritaires en tant que résidents permanents.

Les catégories ont été déterminées à la suite de vastes consultations auprès des partenaires provinciaux et territoriaux, des intervenants et du public, ainsi que d'un examen des besoins du marché du travail. Une liste complète des emplois admissibles pour les nouvelles catégories est publiée sur notre site Web.

L'immigration représente près de 100 % de la croissance de la main-d'œuvre au Canada et contribue à remédier aux pénuries de main-d'œuvre dans des secteurs clés.

Aux termes de l'Accord Canada-Québec, le Québec établit ses propres niveaux d'immigration. De 2018 à 2022, les admissions dans le cadre du Programme des travailleurs hautement qualifiés (fédéral) représentaient entre 34 % et 40 % de l'ensemble des admissions francophones hors Québec.

