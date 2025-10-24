Nouvelles fournies parGouvernement du Canada
24 oct, 2025, 16:29 ET
FRUITVALE, BC, le 24 oct. 2025 /CNW/ - Pour résoudre la crise du logement au Canada, il faut prendre des mesures immédiates afin d'accroître l'offre et de réduire les coûts. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en investissant des sommes sans précédent pour stimuler la construction résidentielle au Canada. À cette fin, le gouvernement fédéral a lancé Maisons Canada. Ce nouvel organisme fédéral stimulera la construction de logements abordables à grande échelle, y compris des logements de transition et des logements avec services de soutien, des logements très abordables et des logements communautaires, et des logements abordables pour la classe moyenne au Canada.
Pour bâtir un secteur du logement solide au Canada, une collaboration ciblée sera essentielle. Il faudra travailler avec les secteurs privé et sans but lucratif pour réduire les coûts et construire des logements à une échelle et à une vitesse inégalées depuis des générations. Ces investissements permettent aussi d'offrir à la population canadienne un accès accru à des logements abordables et durables.
Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a annoncé un financement conjoint supplémentaire de près de 1 million de dollars dans le cadre de l'entente bilatérale entre le Canada et la Colombie-Britannique pour Blizzard Mountain Place. Cet ensemble résidentiel est le résultat d'un partenariat entre le gouvernement fédéral, par l'intermédiaire de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), la Province de la Colombie-Britannique, par l'intermédiaire de BC Housing, le Village de Fruitvale, la Columbia Basin Trust et la Lower Columbia Affordable Housing Society (LCAHS).
L'immeuble de trois étages, situé au 96 avenue Deadmarsh, compte 31 logements neufs, dont des unités d'une, de deux et de trois chambres, pour les personnes seules, les familles, les personnes âgées et les personnes handicapées. Il est situé près de Ella Matteucci Park, à moins de 10 minutes de marche du centre du village. Les commodités extérieures comprennent un kiosque de jardin et un patio, des parcelles de jardin communautaire et une aire de jeux naturelle pour enfants. Les logements seront exploités par LCAHS, qui gère également des propriétés dans les collectivités voisines de Trail et de Rossland, à West Kootenay.
Le budget de 2025, qui sera déposé le mois prochain, proposera de poursuivre sur cette lancée en présentant d'autres mesures pour abaisser les coûts pour les constructeurs, mobiliser les capitaux privés et doubler le rythme de la construction résidentielle au Canada. Il prévoit une réduction des dépenses liées au fonctionnement du gouvernement et une diminution du gaspillage. Nous pourrons ainsi investir davantage pour stimuler notre économie, construire plus de logements et rendre la vie plus abordable pour la population.
« Tout le monde au Canada a le droit d'avoir un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi ce gouvernement collabore avec les gouvernements provinciaux et municipaux afin d'offrir des logements de qualité dans les régions qui en ont le plus besoin. Cet ensemble résidentiel offrira de nouveaux logements sûrs et abordables aux résidents de Fruitvale. C'est aussi un pas de plus dans l'édification d'une économie qui profite à tout le monde. » - L'honorable Stephen Fuhr, secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense) et députée fédérale de Kelowna, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique
« Blizzard Mountain Place représente un grand pas en avant pour Fruitvale, un dossier que je suis et que je soutiens depuis mon passage à la mairie. Ces nouveaux logements changeront vraiment les choses pour les gens de notre collectivité. Ils offriront un chez-soi stable et abordable et renforceront le sentiment d'appartenance. Je suis fier de voir cet effort de collaboration se concrétiser pour aider les résidents à bâtir leur avenir au sein d'une collectivité dynamique. » - Steve Morissette, député provincial de Kootenay-Monashee
« Il s'agit d'un moment emballant, car nous avions comme objectif de créer des logements abordables à Fruitvale depuis longtemps. Inspirés par la vision du village pour l'ancien terrain de l'école intermédiaire et soutenus par divers généreux bailleurs de fonds, nous sommes fiers d'inaugurer ces nouveaux logements pour les familles, les personnes âgées et les adultes ayant des capacités diverses. » - Jan Morton, président, Lower Columbia Affordable Housing Society (LCAHS)
« Le Village de Fruitvale se réjouit de l'achèvement de ce superbe ensemble résidentiel. Blizzard Mountain Place offre des possibilités de logement à nos résidents. C'est un atout dont nous pouvons tous être fiers. Avec du cran, de la détermination et de la collaboration, de grandes choses peuvent être accomplies - Wes Startup, maire, Village de Fruitvale
