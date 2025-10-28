Dans le communiqué Le Canada annonce l'inauguration de 31 logements à Fruitvale, diffusé le 24-Oct-2025 par Government of Canada sur le fil de presse CNW, nous avons été informés que dans la section « Citations » la dernière citation a été mise à jour et la deuxième citation a été ajoutée. La copie complète et corrigée suit :

Le Canada annonce l'inauguration de 31 logements à Fruitvale

FRUITVALE, BC, le 24 oct. 2025 /CNW/ - Pour résoudre la crise du logement au Canada, il faut prendre des mesures immédiates afin d'accroître l'offre et de réduire les coûts. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en investissant des sommes sans précédent pour stimuler la construction résidentielle au Canada. À cette fin, le gouvernement fédéral a lancé Maisons Canada. Ce nouvel organisme fédéral stimulera la construction de logements abordables à grande échelle, y compris des logements de transition et des logements avec services de soutien, des logements très abordables et des logements communautaires, et des logements abordables pour la classe moyenne au Canada.

Pour bâtir un secteur du logement solide au Canada, une collaboration ciblée sera essentielle. Il faudra travailler avec les secteurs privé et sans but lucratif pour réduire les coûts et construire des logements à une échelle et à une vitesse inégalées depuis des générations. Ces investissements permettent aussi d'offrir à la population canadienne un accès accru à des logements abordables et durables.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a annoncé un financement conjoint supplémentaire de près de 1 million de dollars dans le cadre de l'entente bilatérale entre le Canada et la Colombie-Britannique pour Blizzard Mountain Place. Cet ensemble résidentiel est le résultat d'un partenariat entre le gouvernement fédéral, par l'intermédiaire de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), la Province de la Colombie-Britannique, par l'intermédiaire de BC Housing, le Village de Fruitvale, la Columbia Basin Trust et la Lower Columbia Affordable Housing Society (LCAHS).

L'immeuble de trois étages, situé au 96 avenue Deadmarsh, compte 31 logements neufs, dont des unités d'une, de deux et de trois chambres, pour les personnes seules, les familles, les personnes âgées et les personnes handicapées. Il est situé près de Ella Matteucci Park, à moins de 10 minutes de marche du centre du village. Les commodités extérieures comprennent un kiosque de jardin et un patio, des parcelles de jardin communautaire et une aire de jeux naturelle pour enfants. Les logements seront exploités par LCAHS, qui gère également des propriétés dans les collectivités voisines de Trail et de Rossland, à West Kootenay.

Le budget de 2025, qui sera déposé le mois prochain, proposera de poursuivre sur cette lancée en présentant d'autres mesures pour abaisser les coûts pour les constructeurs, mobiliser les capitaux privés et doubler le rythme de la construction résidentielle au Canada. Il prévoit une réduction des dépenses liées au fonctionnement du gouvernement et une diminution du gaspillage. Nous pourrons ainsi investir davantage pour stimuler notre économie, construire plus de logements et rendre la vie plus abordable pour la population.

Citations :

« Tout le monde au Canada a le droit d'avoir un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi ce gouvernement collabore avec les gouvernements provinciaux et municipaux afin d'offrir des logements de qualité dans les régions qui en ont le plus besoin. Cet ensemble résidentiel offrira de nouveaux logements sûrs et abordables aux résidents de Fruitvale. C'est aussi un pas de plus dans l'édification d'une économie qui profite à tout le monde. » - L'honorable Stephen Fuhr, secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense) et députée fédérale de Kelowna, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Un logement sûr et abordable offre stabilité, dignité et constitue une base pour une vie épanouie. Pour les familles, les personnes aînées et les personnes vivant à Fruitvale, ces nouveaux logements apporteront la tranquillité d'esprit et permettront de saisir de nouvelles chances au sein de leur communauté ». - Christine Boyle, ministre du Logement et des Affaires municipales

« Blizzard Mountain Place représente un grand pas en avant pour Fruitvale, un dossier que je suis et que je soutiens depuis mon passage à la mairie. Ces nouveaux logements changeront vraiment les choses pour les gens de notre collectivité. Ils offriront un chez-soi stable et abordable et renforceront le sentiment d'appartenance. Je suis fier de voir cet effort de collaboration se concrétiser pour aider les résidents à bâtir leur avenir au sein d'une collectivité dynamique. » - Steve Morissette, député provincial de Kootenay-Monashee

« Il s'agit d'un moment emballant, car nous avions comme objectif de créer des logements abordables à Fruitvale depuis longtemps. Inspirés par la vision du village pour l'ancien terrain de l'école intermédiaire et soutenus par divers généreux bailleurs de fonds, nous sommes fiers d'inaugurer ces nouveaux logements pour les familles, les personnes âgées et les adultes ayant des capacités diverses. » - Jan Morton, président, Lower Columbia Affordable Housing Society (LCAHS)

« Le Village de Fruitvale se réjouit de l'achèvement de ce superbe ensemble résidentiel. Blizzard Mountain Place offre des possibilités de logement à nos résidents. C'est un atout dont nous pouvons tous être fiers. Avec du cran, de la détermination et de la collaboration, de grandes choses peuvent être accomplies - Wes Startup, maire, Village de Fruitvale

« La construction de logements abordables, comme ceux de Blizzard Mountain Place, aide à rendre les collectivités de la région plus agréables, dynamiques et inclusives. En créant des logements sûrs et abordables pour les familles, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap au cœur de Fruitvale, cet ensemble résidentiel renforce les liens communautaires et favorise la participation à la vie locale. » - Johnny Strilaeff, président-directeur général, Columbia Basin Trust

Faits en bref :

En juin 2025, le gouvernement fédéral avait engagé 69,62 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 170 700 logements et la réparation de plus de 322 300 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Ce programme de 16,1 milliards de dollars accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. En juin 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 12,91 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 50 300 logements et la réparation de plus de 174 600 logements par l'intermédiaire du FLA. Une enveloppe de 50 millions de dollars provenant du Fonds national de co-investissement pour le logement (aujourd'hui le FLA) a été consacrée au soutien des organisations dirigées par des Noirs pour la construction de logements, ainsi qu'à la création de logements plus abordables pour les ménages noirs locataires. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « nouvelles constructions » du Fonds pour le logement abordable, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du Fonds pour le logement abordable sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars provenant des exercices futurs.

Le financement fourni pour Blizzard Mountain Place est le suivant : 12,5 millions de dollars en prêts-subventions et prêts remboursables par l'intermédiaire du Fonds pour le logement abordable de la Stratégie nationale sur le logement (annoncé précédemment); 3,5 millions de dollars de l'initiative Building BC : Community Housing Fund; 1 million de dollars en financement conjoint dans le cadre de l'entente bilatérale entre le Canada et la Colombie-Britannique aux termes de la Stratégie nationale sur le logement; 942 000 $ en subventions de la Columbia Basin Trust; Le Village de Fruitvale loue le terrain de l'ensemble résidentiel à la Lower Columbia Affordable Housing Society à un taux minimal.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

Pour en savoir comment la Colombie-Britannique travaille à accroître le nombre de logements pour les gens, consultez le site : https://gov.bc.ca/homesforpeople

Une carte montrant l'emplacement de tous les ensembles de logements de la Colombie-Britannique annoncés et financés par la Province est disponible en ligne (en anglais seulement) : Homes for BC - Map of Building Projects Across BC | BC Housing

Pour en savoir plus sur ce que fait BC Housing pour aider à bâtir des collectivités fortes et inclusives, visitez le https://www.bchousing.org/podcast

