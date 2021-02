OTTAWA, ON, le 4 févr. 2021 /CNW/ - Alors que la situation de la COVID-19 continue d'évoluer, le gouvernement du Canada demeure résolu à bâtir un avenir fondé sur l'énergie propre afin de stimuler l'économie, de créer de bons emplois dans la classe moyenne et de soutenir le secteur des ressources naturelles. Pour remplir cet engagement et atteindre plus facilement l'objectif ambitieux qu'est la carboneutralité d'ici 2050, il faut améliorer l'efficacité énergétique dans le secteur industriel.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan Jr., a annoncé aujourd'hui l'octroi de 40 000 $ à la Compagnie minière IOC pour la mise en place d'un système d'information de gestion de l'énergie (SIGE) qui permettra à cet important producteur et fournisseur nord-américain de concentré et de boulettes de minerai de fer de qualité supérieure de réduire ses frais d'énergie et ses émissions de gaz à effet de serre (GES).

Cet investissement aidera IOC, qui a son siège au Québec, à mettre en place un SIGE qui améliorera ses infrastructures et ses dispositifs de mesure et de déclaration de la consommation d'énergie à son installation de Sept-Îles, tout en augmentant l'efficacité énergétique, la productivité et la compétitivité dans le secteur minier canadien.

Les fonds fédéraux proviennent d'un programme d'efficacité énergétique pour l'industrie qui offre du financement pour aider des installations industrielles canadiennes à financer leurs projets de gestion de l'énergie. IOC et Hydro-Québec ont également investi dans le projet, portant l'enveloppe totale à 330 000 $.

IOC est un producteur de minerai de fer canadien dont les activités intégrées se répartissent entre la mine, le concentrateur et l'usine de bouletage à Labrador City (Terre-Neuve-et-Labrador); les installations portuaires et d'entreposage à Sept-Îles (Québec); et le chemin de fer de 418 kilomètres qui assure la liaison entre les deux sites de l'entreprise.

Le gouvernement continue de soutenir des projets d'infrastructures vertes porteurs de bons emplois et d'un avenir vert pour le Canada. Le Canada mise beaucoup sur l'amélioration de l'efficacité énergétique de son secteur industriel pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Citations



« Les gains d'efficacité énergétique nous permettront à eux seuls de franchir le tiers de la distance qui nous sépare de nos objectifs de Paris. Par l'annonce faite aujourd'hui, nous travaillons concrètement à réduire nos émissions et nous créons de bons emplois dans la classe moyenne. »



L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles du Canada



« C'est un investissement concret pour protéger de bons emplois à Sept-Îles et aider les familles de la Côte-Nord. C'est avec des investissements comme ça qu'on va relancer une économie plus verte, réduire les émissions de gaz à effet de serre et accélérer notre transition vers la carboneutralité. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Leader du gouvernement à la Chambre des communes

Lieutenant du Québec

« L'amélioration de l'efficacité énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre sont des priorités pour la Compagnie minière IOC. Le nouveau système d'information de gestion de l'énergie que nous mettons en place avec l'aide de Ressources naturelles Canada et d'Hydro-Québec nous donnera une meilleure idée de notre consommation d'énergie et nous aidera à trouver des moyens d'améliorer notre performance environnementale tout en réduisant nos coûts d'exploitation. »

Chantal Lavoie, chef des opérations

Compagnie minière IOC



« Hydro-Québec soutient ses clients dans leurs efforts d'efficacité énergétique en leur offrant des programmes adaptés à leurs besoins. En choisissant l'efficacité énergétique, nos clients améliorent leur rentabilité et leur productivité tout en participant à la transition énergétique vers une économie plus verte. »



Éric Filion

Président d'Hydro-Québec Distribution et Services partagés



