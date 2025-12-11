Le Camp des métiers Construction sera de retour pour une 3e année

QUÉBEC, le 11 déc. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de Lanaudière, Pascale Déry, annonce la poursuite du Camp des métiers Construction pour l'année 2026. Mise en place par l'Association de la construction du Québec (ACQ), cette initiative propose aux jeunes et aux moins jeunes de s'initier, dans le cadre de formations exploratoires, à différents métiers de la construction.

Échelonné sur 20 arrêts à travers plusieurs régions du Québec, le Camp des métiers Construction invite les personnes intéressées par ce secteur à vivre une expérience immersive : découvrir différents métiers et explorer les nombreuses possibilités de carrière qui s'offrent à elles. L'ACQ poursuit ainsi ses efforts pour attirer une nouvelle génération de travailleurs qualifiés dans une industrie où les perspectives d'emploi demeureront très favorables pour les prochaines années.

Il est à noter que le lancement du Camp des métiers Construction aura lieu les 7 et 8 février 2026 à Trois-Rivières. Tous les détails concernant cette initiative sont disponibles sur le site de l'ACQ.

Citations

« Pour réaliser nos grands chantiers d'infrastructure, on a besoin de plus de main-d'œuvre. Je suis donc très heureuse de soutenir à nouveau le Camp des métiers Construction, qui est un excellent moyen de faire découvrir des métiers stimulants et bien payés aux jeunes qui s'interrogent sur leur avenir ou aux personnes qui songent à une réorientation de carrière. »

Pascale Déry, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Camp des métiers Construction est une initiative essentielle pour faire connaître des métiers stimulants et bien rémunérés, tout en répondant aux besoins croissants de main-d'œuvre dans l'industrie. Je suis particulièrement heureux de voir le lancement de l'édition 2026 se tenir à Trois-Rivières. C'est une occasion concrète de rapprocher nos jeunes et nos travailleurs des perspectives de carrière qui s'offrent à eux, et de soutenir la vitalité économique de notre région et de tout le Québec. »

Jean Boulet, ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie et député de Trois-Rivières

« C'est avec une grande fierté et un immense plaisir que j'accueille l'annonce de la reconduction pour 2026 du Camp des métiers Construction, dont les précédentes éditions furent un succès. Cette initiative au modèle unique permet de créer des vocations et de développer des passions pour le domaine de la construction. L'industrie de la construction a besoin de main-d'œuvre au cours des prochaines années et le Camp des métiers Construction participe à cet élan collectif de formation et de recrutement. »

Francine Sabourin, directrice générale de l'Association de la construction du Québec

Faits saillants

La réalisation de ce projet est possible grâce à un soutien financier de 1 877 663 $ du gouvernement du Québec par l'intermédiaire du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre dans le cadre de l'appel de projets Parcours exploration 2025 du programme Évolution-Compétences.

La 2e édition du Camp des métiers Construction, qui s'est échelonnée de septembre 2024 à décembre 2025 et qui comptait 16 camps, a permis à plus de 2 602 participants, dont 16 % de femmes, de découvrir les possibilités de carrière en construction.

