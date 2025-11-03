Investissements chez Lepage Millwork - Québec soutient l'économie et les emplois dans la région du Bas-Saint-Laurent

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 3 nov. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce des investissements pour soutenir la croissance, la productivité et la formation de la main-d'œuvre de l'entreprise Lepage Millwork, un fleuron dans la région du Bas-Saint-Laurent qui emploie près de 520 travailleurs.

Pascale Déry, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de Lanaudière, et Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas‑Saint‑Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, en ont fait l'annonce aujourd'hui à Rivière-du-Loup.

Grâce à des appuis totalisant plus de 14 millions de dollars, l'entreprise pourra donc assurer sa compétitivité dans un contexte géopolitique en pleine transformation, poursuivre sa transformation technologique et améliorer sa productivité en rehaussant entre autres les compétences de ses travailleurs dans la région.

Située à Rivière-du-Loup, l'entreprise Lepage Millwork est un acteur important du secteur manufacturier québécois, reconnu pour la fabrication de portes et fenêtres haut de gamme destinées aux marchés canadien et américain. Malgré les défis actuels liés à la rareté de la main-d'œuvre et aux tarifs douaniers, l'entreprise demeure un pilier économique dans la région et est un exemple de résilience commerciale.

Citations

« En appuyant Lepage Millwork, on vient démontrer comment la formation est un incontournable pour augmenter la performance et la productivité de nos entreprises et la qualité des emplois dans nos régions. Dans un contexte d'incertitude économique et face à un monde en plein changement, on doit s'adapter et s'assurer que nos entreprises saisissent les occasions de croître et de préserver les emplois. »



Pascale Déry, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le soutien financier annoncé aujourd'hui témoigne de la volonté de notre gouvernement d'appuyer la vitalité de nos régions. En aidant des entreprises comme Lepage Millwork à moderniser leurs procédés et à intégrer des technologies de pointe dans la transformation du bois, on vient renforcer la compétitivité de ce secteur stratégique pour l'économie de notre région. »



Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas‑Saint‑Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Forte d'une longue histoire, l'entreprise Lepage Millwork est résolument tournée vers l'avenir. Grâce à ce nouveau projet, soutenu par l'initiative grand V d'Investissement Québec, l'entreprise agrandit et réaménage ses installations, modernise ses équipements et mise davantage sur l'automatisation pour accroître son efficacité. Lorsqu'un fleuron comme Lepage Millwork investit dans sa productivité, c'est tout l'écosystème économique régional qui en bénéficie. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

« Cet appui du gouvernement soutient nos ambitions d'innovation et de différenciation face à la compétition dans nos différents marchés. Chez Lepage Millwork, nous croyons que la technologie prend tout son sens lorsqu'elle permet à nos gens d'exprimer leur savoir-faire et de contribuer pleinement à notre succès collectif. »

François-Xavier Bonneville, directeur général et copropriétaire chez Lepage Millwork

Faits saillants

Le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale soutient à hauteur de près de 1 million de dollars la réalisation d'un projet de formation d'envergure qui permettra à 520 employés de maintenir un haut niveau de compétence et de suivre des formations qualifiantes liées notamment à l'intégration de nouveaux équipements robotisés, à la gestion du changement, à la conception 3D et aux techniques d'ébénisterie appliquée.

Le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie a attribué à l'entreprise un prêt de 4 millions de dollars provenant du programme ESSOR. De plus, dans le cadre de l'initiative grand V, Investissement Québec a attribué un prêt de 7,3 millions issu de ses fonds propres. Ces appuis visent la modernisation des procédés manufacturiers, l'automatisation et l'amélioration de la productivité de l'usine.

Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts a octroyé, quant à lui, une aide financière de 2,5 millions de dollars dans le cadre du Programme Innovation Bois, qui permettra à l'entreprise d'adopter de nouvelles technologies et de renforcer ses pratiques de transformation du bois.

SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

