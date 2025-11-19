Prix Hommage bénévolat-Québec - Lumière sur les héros du quotidien de Lanaudière

REPENTIGNY, QC, le 19 nov. 2025 /CNW/ - C'est le temps de mettre en lumière les héros du quotidien qui, par leurs gestes simples, mais puissants, font une grande différence dans Lanaudière. Jusqu'au 5 décembre, les Lanaudois sont invités à honorer l'engagement social d'une personne bénévole ou d'un organisme aux prix Hommage bénévolat-Québec 2026.

La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, ainsi que Pascale Déry, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de Lanaudière, donnent le coup d'envoi à la période de mise en candidature et encouragent la population de la région de Lanaudière à témoigner leur reconnaissance à celles et ceux qui enrichissent nos milieux de vie par leur générosité.

Un prix distinctif pour des gens de cœur

Reconnus comme l'une des marques de reconnaissance gouvernementale les plus prestigieuses, les prix Hommage bénévolat-Québec permettent, chaque année, de souligner l'engagement social d'une quarantaine de lauréats provenant de toutes les régions du Québec.

Pour présenter une candidature dans l'une des trois catégories suivantes, soit Jeune bénévole - prix Claude Masson, Bénévole et Organisme, visitez Québec.ca/prixbénévolat.

Citations

« L'action bénévole est au cœur de nos communautés, partout au Québec. Peu importe l'âge, le domaine ou le temps consacré, chaque geste d'entraide renforce le tissu social et améliore la vie collective. Faire du bien aux autres, c'est gratifiant. Célébrons ces gestes d'entraide qui font briller nos milieux de vie! »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« La région de Lanaudière est choyée de pouvoir compter quotidiennement sur l'engagement bénévole de centaines de personnes et d'organismes qui répondent à des besoins importants et changent les choses dans leurs milieux. Je vous invite à mettre en valeur les parcours inspirants des gens de cœur de chez nous en soumettant leurs candidatures dans le cadre des prix Hommage bénévolat-Québec et à faire rayonner la solidarité de notre région. J'espère que vous serez nombreux à le faire. »

Pascale Déry, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants

Les lauréats des prix Hommage bénévolat-Québec sont choisis par un comité de sélection composé de membres de la Fédération des centres d'action bénévole du Québec et du Réseau de l'action bénévole du Québec, des fils de feu Claude Masson, ainsi que de représentants du gouvernement du Québec.

La 29e cérémonie de remise des prix Hommage bénévolat-Québec se tiendra au printemps 2026, à l'occasion de la Semaine de l'action bénévole.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Sources : Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 514 618-5167; Simon Savignac, Directeur des communications, Cabinet de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 438 341-2255; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796, Courriel : [email protected]