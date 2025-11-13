MONTRÉAL, le 13 nov. 2025 /CNW/ - Dans un monde en évolution rapide, nous surmontons les défis de l'heure et transformons notre économie pour que celle-ci ne dépende plus d'un seul partenaire commercial, mais devienne plus forte, plus autosuffisante et plus résiliente aux chocs mondiaux. Pour ce faire, nous devons nous doter d'une nouvelle infrastructure d'édification de la nation : des ports, des mines, des corridors commerciaux et d'autres grands projets qui permettront de profiter de nos vastes ressources naturelles ainsi que de vendre ces ressources sur de nouveaux marchés dans tout le pays et dans le monde entier, tout en créant de nouvelles chaînes d'approvisionnement nationales souveraines.

Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada - États-Unis, des Affaires intergouvernementales, du Commerce intérieur et de l'Unité de l'économie canadienne, s'est rendu dans les bureaux de Montréal de Nouveau Monde Graphite pour faire connaître la décision du gouvernement du Canada d'acheminer le projet de mine Matawinie de l'entreprise au Bureau des grands projets.

La mine Matawinie s'inscrit dans la stratégie visant à faire du Canada une véritable puissance dans le domaine de l'extraction et de la valorisation de minéraux critiques, notamment le graphite, le tungstène, le cuivre, le lithium, le nickel et le cobalt. Elle contribuera à garantir l'essor de notre industrie des minéraux critiques et à faire en sorte que nos alliés et nous-mêmes puissions bénéficier de nos ressources naturelles, de nos technologies propres et d'un accès inégalé aux marchés mondiaux. Le projet comble plus particulièrement une des principales lacunes de la chaîne de valeur du graphite au Canada, puisque l'exploitation minière nationale est actuellement limitée et que l'on ne produit aucun graphite raffiné au pays.

Située à Saint-Michel-des-Saints (Québec), la mine Matawinie, mine de graphite à ciel ouvert, redessinera les chaînes d'approvisionnement mondiales de batteries. Elle s'intégrera à l'usine de matériaux pour batteries de Bécancour, que compte construire l'entreprise, où l'on produira, au moyen de l'hydroélectricité propre du Québec, du graphite sphérique qui sera utilisé dans la production de batteries pour les véhicules électriques et les systèmes de stockage d'énergie.

Ce projet renforcera la résilience de l'approvisionnement du Canada, réduira la dépendance à l'égard de sources à forte intensité carbonique et contribuera à accélérer la transformation vers une économie propre. Comme il s'agit de la première exploitation intégrée de graphite au Canada et d'un fournisseur stratégique pour les producteurs de véhicules électriques et de produits de défense, le projet s'inscrit dans l'Alliance pour la production de minéraux critiques, initiative du G7 dirigée par le Canada.

La mine Matawinie de Nouveau Monde Graphite devrait créer plus d'un millier de nouvelles carrières et attirer 1,8 milliard de dollars d'investissements. Les travaux de construction commenceront au premier trimestre de 2026, et l'exploitation de la mine, d'ici le milieu de 2028.

Cette initiative fait partie de la deuxième tranche de projets visant à bâtir notre économie annoncée aujourd'hui par le premier ministre. Pris séparément, chacun de ces projets est transformateur. Dans le cadre de nos vastes stratégies nationales visant à rehausser la compétitivité du Canada, ils rendront notre pays plus prospère et plus résilient pour les prochaines générations.

« Alors que le Canada passe de la dépendance à la résilience, la mine Matawinie et l'usine de matériaux pour batteries de Bécancour s'inscrivent comme des projets essentiels à notre défense et à notre sécurité économique. En exploitant nos gisements de minéraux critiques, nous libérons le potentiel économique illimité du Canada et assurons la prospérité à long terme de toute la population canadienne. »

--L'honorable Dominic LeBlanc, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales, du Commerce intérieur et de l'Unité de l'économie canadienne.

La mine Matawinie et l'usine de matériaux de batterie de Bécancour sont deux projets intégrés de Nouveau Monde Graphite qui créent une chaîne de valeur nationale complète pour la production de graphite de qualité batterie au Québec. La mine extraira du graphite naturel, qui sera transformé en matériau d'anode actif de haute pureté dont aura besoin l'usine de Bécancour pour fabriquer des batteries lithium-ion. L'entreprise est en voie de devenir l'une des plus importantes productions entièrement intégrées de matériaux d'anode actifs en graphite naturel pour batteries en Amérique du Nord.

Le Bureau des grands projets a été créé en vertu de la Loi visant à bâtir le Canada , entrée en vigueur en juin 2025. Il a été lancé le 29 août 2025 sous la direction de Dawn Farrell, première dirigeante de l'organisme, qui possède une vaste expérience à des rôles de direction dans les secteurs de l'énergie et de l'infrastructure au Canada. Le travail du Bureau est guidé par un conseil consultatif autochtone afin de garantir l'intégration de la réconciliation, du partenariat et de la participation économique des Autochtones à la réalisation des grands projets canadiens.

, entrée en vigueur en juin 2025. Il a été lancé le 29 août 2025 sous la direction de Dawn Farrell, première dirigeante de l'organisme, qui possède une vaste expérience à des rôles de direction dans les secteurs de l'énergie et de l'infrastructure au Canada. Le travail du Bureau est guidé par un conseil consultatif autochtone afin de garantir l'intégration de la réconciliation, du partenariat et de la participation économique des Autochtones à la réalisation des grands projets canadiens. En septembre, le nouveau gouvernement du Canada a annoncé une première tranche de grands projets représentant des investissements de 60 milliards de dollars dans l'énergie nucléaire, le gaz naturel liquéfié, les minéraux critiques et les nouveaux corridors commerciaux. Il a également présenté des stratégies, de la transmission d'énergie éolienne dans l'Atlantique à la capture du carbone en passant par la construction d'un train à grande vitesse, qui généreront des investissements supplémentaires valant des dizaines de milliards de dollars tout en créant les conditions d'un pays plus branché, plus productif et plus ambitieux.

Les deux premières tranches de projets ont une valeur combinée de plus de 116 milliards de dollars, et cet investissement dans notre économie créera des milliers d'emplois bien rémunérés dont profitera la population canadienne.

