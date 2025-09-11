MONTRÉAL, le 11 sept. 2025 /CNW/ - L'honorable Dominic LeBlanc, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales et de l'Unité de l'économie canadienne, fera une annonce concernant les efforts du gouvernement du Canada renforcer la puissance économique de notre pays.

Conférence de presse

Date : Le jeudi 11 septembre 2025

Heure : 12 h 45 (HE)

