MONTRÉAL, le 11 sept. 2025 /CNW/ - C'est un moment charnière pour notre économie, un moment qui verra le Canada revenir à une ère de construction avec ambition et détermination. Nous devons mettre sur pied des projets qui ont le pouvoir transformateur d'unifier notre économie, de diversifier nos produits et nos marchés et de créer des emplois bien rémunérés dans tout le pays.

Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales et de l'Unité de l'économie canadienne, a annoncé l'un des premiers grands projets qui sont adressés au Bureau des grands projets (BGP) : le projet de terminal à conteneurs de Contrecœur, à Montréal.

Plus grand port à conteneurs du Centre et de l'Est du Canada, le port de Montréal est une destination centrale pour les plus grandes lignes maritimes du monde. Il manutentionne tous les types de marchandises et bénéficie de son propre réseau ferroviaire directement sur les quais, ce qui facilite l'expédition de marchandises à travers le pays grâce aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'activité portuaire actuelle soutient quelque 590 000 emplois et des activités économiques évaluées à près de 93,5 milliards de dollars.

Le projet d'aménagement proposé à Contrecœur élargirait les infrastructures portuaires existantes, par l'ajout de terminaux et de quais ainsi que d'autres infrastructures, ce qui augmenterait la capacité de manutention d'environ 60 % le long du fleuve Saint-Laurent, l'une des artères commerciales névralgiques du Canada. Il créerait ainsi 8 000 emplois pendant la construction et plus de 1 200 emplois pendant l'exploitation, ce qui générerait des retombées annuelles d'environ 140 millions de dollars une fois en service.

En investissant dès maintenant dans les infrastructures portuaires essentielles, nous éviterons d'importants problèmes de congestion et de capacité qui pourraient entraîner une hausse des coûts de transport pour les entreprises et les consommateurs. Une plus grande capacité portuaire rend la chaîne d'approvisionnement du Canada plus résiliente et permet aux exportateurs canadiens de vendre leurs produits sur les marchés internationaux.

Ce projet fait partie de la première série de projets soumis à l'examen du BGP. Les premiers projets ont franchi de nombreuses étapes réglementaires et font l'objet de vastes échanges avec les peuples autochtones, les gouvernements provinciaux, les instances locales, les promoteurs et d'autres intéressés. Pour ces projets, le BGP s'emploiera à combler les derniers vides au chapitre de la réglementation et de la délivrance de permis, à assurer la coordination avec les provinces et les territoires et à faire en sorte que les plans de financement puissent être réalisés. De plus, il recommandera au gouvernement fédéral de veiller à ce que les promoteurs puissent prendre des décisions finales en matière d'investissement dans les délais prescrits.

Citations

« Les projets comme celui du terminal à conteneurs de Contrecœur sont le genre de projets d'édification de la nation dont le Canada a besoin. En reliant mieux notre économie, en nous permettant d'accéder à de nouveaux marchés et en créant des emplois bien rémunérés, nous rendons le Canada plus fort pour les générations à venir. À mesure que nous avancerons, le Bureau des grands projets collaborera avec tous les partenaires pour faire progresser d'autres projets d'édification de la nation plus rapidement et plus efficacement. »

-- L'honorable Dominic LeBlanc, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales et de l'Unité de l'économie canadienne

Les faits en bref

L'Administration portuaire de Montréal propose l'aménagement d'un nouveau terminal à conteneurs à Contrecœur qui augmenterait la capacité de près de 60 %. Le projet comprendrait la construction d'un quai de 675 mètres avec deux postes d'amarrage pour accueillir des navires de 39 000 à 75 400 tonnes de port en lourd. Il comprendrait aussi l'aménagement d'une gare de triage à 7 voies, d'une aire d'entreposage et de manutention de conteneurs, d'une gare de triage intermodale, de bâtiments de soutien, d'un accès ferroviaire et routier ainsi que d'une aire de contrôle des camions.

Le Bureau des grands projets a été créé dans le cadre de la Loi sur l'unité de l'économie canadienne, qui est entrée en vigueur le 26 juin. La Loi visant à bâtir le Canada permet de simplifier les processus fédéraux d'examen et d'approbation afin d'accroître la certitude réglementaire, d'attirer des capitaux, de protéger nos industries de la dépendance à l'égard des exportations vers les États-Unis et d'aller vers une plus grande souveraineté et résilience tout en protégeant l'environnement et en respectant les droits des Autochtones.

