Le 10e Grand Prix Cycliste de Montréal est lancé

MONTRÉAL, le 11 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le conseiller associé à la jeunesse, aux sports et aux loisirs au comité exécutif, Hadrien Parizeau, sont fiers de lancer le 10e Grand Prix Cycliste de Montréal. Le 15 septembre, 147 des meilleurs cyclistes au monde se donneront rendez-vous sur le mont Royal pour s'affronter sur ce parcours à haute intensité, dans une ambiance festive et accueillante.

« C'est un honneur pour Montréal de faire partie de cette célèbre série de courses à vélo, qui regroupe les meilleurs cyclistes et les plus belles courses de route au monde. Cet événement incontournable pour le milieu cycliste contribue au rayonnement et à la visibilité de Montréal, tout en faisant la promotion de l'exercice physique et du sport auprès de la population. Je souhaite bonne chance aux coureurs et j'invite la population à assister en grand nombre à cet événement », a déclaré la mairesse, Valérie Plante.

« Montréal est une ville de vélo reconnue. Nous sommes heureux de soutenir cet événement d'envergure, qui génère d'importantes retombées sociales, économiques et sportives. Nous invitons toutes les Montréalaises et tous les Montréalais à profiter de cet événement au maximum », a affirmé Hadrien Parizeau.

Le Grand Prix Cycliste de Montréal aura lieu le 15 septembre. Le mont Royal sera transformé en une véritable piste de course où s'affrontera l'élite mondiale du cyclisme pendant 18 tours. Partie prenante du UCI WorldTour, le circuit d'une distance de 12,2 kilomètres offrira aux athlètes des ascensions répétitives extrêmement exigeantes.

Pour plus de détails sur la course : https://gpcqm.ca/grand-prix-montreal/

