OTTAWA, ON, le 27 mars 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a lancé une initiative de consultation : Un système d'immigration pour l'avenir du Canada. L'inclusion d'une variété de partenaires et d'intervenants aux perspectives diverses contribuera à façonner la vision de la façon dont notre système d'immigration peut renforcer les collectivités partout au pays. L'initiative comprendra également un examen des politiques et des programmes actuels.

L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un sondage public visant à recueillir les opinions de toute personne intéressée par l'immigration. Ce sondage, autre élément important de cette initiative de consultation de la population canadienne, se déroulera du 27 mars au 27 avril 2023.

Si vous souhaitez aider à façonner l'avenir du système d'immigration canadien, vous trouverez plus d'informations sur notre site Web et pourrez y remplir le sondage.

Citation

« La consultation des clients, des intervenants et des personnes ayant une expertise en immigration au Canada est pour nous l'occasion d'obtenir vos commentaires sur la meilleure façon de soutenir et de renforcer nos communautés, d'un océan à l'autre. J'encourage toute la population canadienne à prendre le temps de partager leurs idées et leurs points de vue et à nous aider à façonner un système d'immigration qui contribuera au succès du Canada pour les générations à venir. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Faits en bref

Le sondage pourra être rempli en ligne et prendra environ 15 minutes. Les réponses seront anonymes.

Toute demande (passée, présente ou future) présentée à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada ne sera en aucun cas affectée par les réponses fournies au sondage.

