GATINEAU, QC, le 16 déc. 2020 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a eu de profondes répercussions sur les jeunes Canadiens qui tentent de trouver du travail. Les employeurs ont également des difficultés à recruter et à embaucher des travailleurs, en plus de devoir s'adapter aux réalités de la pandémie. En réponse, le gouvernement du Canada continue de prendre des mesures pour offrir de bonnes possibilités de travail aux jeunes et tout son soutien aux employeurs dans l'ensemble du pays.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, a annoncé que jusqu'à 120 000 possibilités d'emploi seront disponibles pour les jeunes Canadiens dans le cadre du programme Emplois d'été Canada (EEC) en 2021. Cela représente une hausse de 50 % par rapport aux 80 000 occasions d'emploi approuvées par le programme en 2020. Grâce à cette hausse importante, plus d'employeurs et de jeunes pourront faire une demande et profiter du programme.

La période de demande des employeurs pour Emplois d'été Canada 2021 (EEC 2021) se déroulera du lundi 21 décembre 2020 au vendredi 29 janvier 2021. Les organismes sans but lucratif, les employeurs du secteur public, et les employeurs du secteur privé comptant 50 employés à temps plein ou moins peuvent commencer dès maintenant à préparer leur demande pour embaucher un jeune Canadien.

Des mesures temporaires plus flexibles semblables à celles mises en œuvre pour Emplois d'été Canada 2020 seront appliquées afin d'aider les petites entreprises à mener leurs activités. Notamment :

une subvention salariale pour que les employeurs des secteurs public et privé puissent recevoir jusqu'à 75 % du salaire horaire minimum provincial ou territorial pour chaque employé (les organismes sans but lucratif continueront de recevoir 100 %);

le prolongement de la date de fin d'emploi au 26 février 2022;

la permission accordée aux employeurs d'embaucher du personnel à temps partiel.

L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur les engagements pris dans l'Énoncé économique de l'automne et dans le discours du Trône de soutenir les jeunes Canadiens, à savoir créer davantage de possibilités de travail rémunéré l'année prochaine et veiller à ce que les entreprises canadiennes disposent du soutien nécessaire pour surmonter la pandémie.

Les employeurs souhaitant présenter une demande de financement d'EEC 2021 sont encouragés à préparer leur demande avant le lancement la semaine prochaine. Les demandeurs qui ne disposent pas d'un compte sur le portail sécurisé des Services en ligne des subventions et contributions du gouvernement sont invités à en créer un avant le lancement la procédure de demande. L'inscription est un processus unique qui permettra aux employeurs de soumettre leurs demandes de financement d'EEC et d'autres possibilités de financement offertes par Emploi et Développement social Canada.

À mesure que la pandémie de COVID-19 continuera d'évoluer, le gouvernement du Canada poursuivra son travail pour protéger les emplois des Canadiens et aider les entreprises à rester fortes.

Citation

« Emplois d'été Canada joue un rôle majeur dans le soutien aux employeurs et aux jeunes en cette période sans précédent. Pour de nombreux jeunes, les emplois d'été constituent leur première expérience professionnelle, qui leur apprend la valeur du leadership, du renforcement des compétences, du travail en équipe et de la résilience. Pour les employeurs, un jeune travailleur peut être un atout inestimable pour leur équipe, en apportant une perspective nouvelle et fraîche dans tous les secteurs du milieu de travail. J'ai vraiment hâte de voir les projets approuvés cette année, qui feront une réelle différence dans la vie de tant de Canadiens. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough

Les faits en bref

EEC offre à tous les jeunes de 15 à 30 ans une occasion rémunérée de perfectionner et d'améliorer leurs compétences dans les secteurs sans but lucratif, public et des petites entreprises. Le programme soutient également la prestation de services communautaires clés aux Canadiens.

EEC fait partie de la Stratégie emploi et compétences jeunesse, qui aide les jeunes, en particulier ceux qui sont confrontés à des obstacles, à acquérir les compétences et l'expérience dont ils ont besoin pour réussir leur transition vers le marché du travail.

Les priorités nationales pour EEC 2021 reflètent la diversité de la population canadienne et les nouveaux besoins. Les priorités nationales de cette année visent à soutenir :

les organismes qui fournissent des services aux jeunes, ou qui ont l'intention d'embaucher des jeunes qui s'identifient comme appartenant à des groupes sous-représentés ou qui rencontrent des obstacles supplémentaires pour entrer sur le marché du travail ou pour y rester;



les occasions d'emploi offertes par des organismes qui fournissent des services aux personnes ayant un handicap ou ont l'intention d'embaucher des jeunes en situation de handicap;



les organisations qui offrent des emplois aux jeunes des milieux ruraux, des communautés éloignées ou des communautés de langue officielle en situation minoritaire;



les occasions d'emploi offertes par les organismes qui privilégient la protection et la conservation de l'environnement;



les occasions offertes par les employeurs touchés par la COVID-19, en particulier les petites entreprises, en reconnaissance de leur contribution à la création d'emplois.

Les organismes sans but lucratif peuvent recevoir un financement pouvant atteindre 100 % du salaire horaire minimum de leur province ou de leur territoire et des charges sociales obligatoires de l'employeur. Les petites entreprises de 50 employés ou moins et les employeurs du secteur public peuvent recevoir un financement allant jusqu'à 75 % du salaire horaire minimum provincial ou territorial.

Depuis 2016, le gouvernement du Canada a augmenté ses investissements dans le programme Emplois d'été Canada , faisant plus que doubler le nombre d'emplois créés annuellement, qui est passé de 35 000 à plus de 79 000. En 2020, le gouvernement du Canada a investi 320,45 millions de dollars dans EEC, ajoutant 62 millions de dollars supplémentaires pour porter à 80 000 le nombre d'emplois pour les jeunes.

Document d'information: Emplois d'été Canada 2021

