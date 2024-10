GATINEAU, QC, le 1er oct. 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral est déterminé à aider les Canadiens noirs à réaliser leur plein potentiel en bâtissant un pays plus juste, plus inclusif et meilleur pour tous. Il y a six ans, le Canada a officiellement reconnu la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies. Ce faisant, le gouvernement s'est engagé à faire des investissements transformateurs pour renforcer l'autonomie des communautés noires au Canada.

Aujourd'hui, la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, Kamal Khera, a félicité la Fondation pour les communautés noires, qui a lancé son deuxième appel de propositions dans le cadre du Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs. Le Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs, auquel 200 millions de dollars ont été accordés par le gouvernement du Canada, a été établi afin de créer une source de financement durable pour les organismes à but non lucratif et les organismes de bienfaisance enregistrés au Canada qui sont dirigés par des Noirs, centrés sur les Noirs et au service des Noirs.

S'appuyant sur la réussite de son premier appel de propositions, la Fondation pour les communautés noires a lancé la Subvention pour accélérer les grandes idées, dans le cadre de laquelle 9,5 millions de dollars de financement seront accordés au total, dont 5,23 millions de dollars de financement fédéral. On estime qu'au cours de cette deuxième phase, 130 projets recevront des fonds. Les organismes admissibles obtiendront du financement pour la réalisation de projets qui appuient la lutte contre le racisme envers les Noirs ou qui visent à améliorer les résultats sociaux et économiques pour les communautés noires au Canada. L'appel de propositions demeurera ouvert jusqu'au 8 novembre 2024, et la Fondation pour les communautés noires prévoit annoncer les propositions retenues au printemps 2025.

En investissant dans les organismes dirigés par des Noirs et au service des Noirs partout au pays, le gouvernement fédéral s'attaque aux obstacles à l'inclusion sociale et économique auxquels les communautés noires se heurtent depuis longtemps. La Fondation pour les communautés noires est un organisme national dirigé par des Noirs et au service des Noirs, qui veille à ce que les communautés noires disposent des ressources et des infrastructures durables dont elles ont besoin pour prendre des mesures qui auront des retombées concrètes. En février 2023, elle a été choisie pour administrer le Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs.

Depuis qu'il a reconnu la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies, le gouvernement du Canada s'est engagé à accorder jusqu'à 872 millions de dollars aux initiatives axées sur les Noirs, qui portent entre autres sur la justice raciale, l'entrepreneuriat et la dignité financière.

Citations

« Lorsque toutes les personnes se sentent incluses, le Canada prospère. Dans le cadre du Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs, nous créons une source de financement durable pour les organismes sans but lucratif dirigés par des Noirs et veillons ainsi à ce qu'ils aient les moyens de donner suite à leurs priorités. Cette initiative vise à améliorer les résultats sociaux et économiques des communautés noires partout au pays et fait partie des investissements de plus de 872 millions de dollars faits par le gouvernement pour appuyer des initiatives dans le cadre de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies. »

- La ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, Kamal Khera

« La Subvention pour accélérer les grandes idées représente notre engagement à répondre à un besoin crucial, en l'occurrence des investissements durables destinés aux communautés noires. Grâce à l'augmentation du bassin de financement, qui atteint presque 10 millions de dollars, nous souhaitons appuyer plus d'organismes et joindre encore plus de communautés. »

- Le coprésident de la Fondation pour les communautés noires, Liban Abokor

Faits en bref

En 2018, le Canada a reconnu la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies, qui s'étend de 2015 à 2024. Le 7 février 2024, le premier ministre a annoncé une prolongation nationale, jusqu'en 2028, des efforts du gouvernement fédéral en ce sens, afin de promouvoir l'équité et de renforcer l'autonomie des Canadiens noirs et leur leadership dans les milieux communautaire, des affaires et de la justice sociale. En avril dernier, le gouvernement du Canada a annoncé son engagement à appuyer la demande pour une deuxième décennie internationale.

a reconnu la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies, qui s'étend de 2015 à 2024. Le 7 février 2024, le premier ministre a annoncé une prolongation nationale, jusqu'en 2028, des efforts du gouvernement fédéral en ce sens, afin de promouvoir l'équité et de renforcer l'autonomie des Canadiens noirs et leur leadership dans les milieux communautaire, des affaires et de la justice sociale. En avril dernier, le gouvernement du a annoncé son engagement à appuyer la demande pour une deuxième décennie internationale. En reconnaissance de la Décennie, le budget de 2021 prévoyait un montant pouvant atteindre 200 millions de dollars pour établir le Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs, qui vise à soutenir des organismes sans but lucratif dirigés par des Noirs, centrés sur les Noirs et au service des Noirs, ainsi que des organismes de bienfaisance enregistrés au service des communautés noires du Canada et des initiatives sociales connexes.

et des initiatives sociales connexes. Chaque année au cours de la prochaine décennie, la Fondation pour les communautés noires lancera un ou plusieurs appels de propositions pour inviter des organismes de bienfaisance dirigés par des Noirs, centrés sur les Noirs et au service des Noirs à présenter une demande de financement.

L'initiative Appuyer les communautés noires du Canada a également été créée en reconnaissance de la Décennie. Depuis 2019, plus 175 millions de dollars ont été consacrés à cette initiative afin de célébrer les communautés noires dynamiques au Canada ainsi que de partager les connaissances et de renforcer les capacités au sein de celles-ci. Plus récemment, dans le budget de 2023, le gouvernement du Canada a prolongé l'initiative d'une année en y affectant 25 millions de dollars supplémentaires pour 2024-2025, pour un total de 200 millions de dollars.

a également été créée en reconnaissance de la Décennie. Depuis 2019, plus 175 millions de dollars ont été consacrés à cette initiative afin de célébrer les communautés noires dynamiques au ainsi que de partager les connaissances et de renforcer les capacités au sein de celles-ci. Plus récemment, dans le budget de 2023, le gouvernement du a prolongé l'initiative d'une année en y affectant 25 millions de dollars supplémentaires pour 2024-2025, pour un total de 200 millions de dollars. Le gouvernement du Canada continue de consulter les communautés noires et de nombreux organismes dirigés par des Noirs et intervenants du milieu pour intégrer leur rétroaction et leurs idées dans l'élaboration des politiques et des programmes.

continue de consulter les communautés noires et de nombreux organismes dirigés par des Noirs et intervenants du milieu pour intégrer leur rétroaction et leurs idées dans l'élaboration des politiques et des programmes. En juin 2024, le gouvernement du Canada a lancé sa nouvelle stratégie de lutte contre le racisme, intitulée Changer les systèmes pour transformer des vies : la stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2024-2028. Celle-ci a été élaborée à la lumière de données probantes et de commentaires obtenus auprès de personnes et de communautés ayant vécu le racisme. La stratégie vise à s'attaquer au racisme systémique et à rendre nos communautés plus inclusives et plus prospères.

Liens connexes

Reconnaissance de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine

Fondation pour les communautés noires

Présenter une demande de financement

Communautés noires

Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs

Initiative Appuyer les communautés noires du Canada

Changer les systèmes pour transformer des vies : la stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2024‑2028

Suivez-nous sur X (Twitter)

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Waleed Saleem, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]; Personne-ressource de la Fondation pour les communautés noires responsable des relations avec les médias : Jenny Meya, Gestionnaire des communications, Fondation pour les communautés noires, [email protected]