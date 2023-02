Lancement de la saison acéricole 2023 - Le gouvernement du Québec tient à souligner le dynamisme, la durabilité et la fierté de notre industrie de l'érable

QUÉBEC, le 23 févr. 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, et la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, ont profité du lancement officiel de la saison des sucres pour souligner le dynamisme de l'industrie acéricole, la fierté que génère ce produit emblématique partout au Québec et dans le monde ainsi que son apport à la vitalité économique de nos régions.

Pouvant compter sur plus de 7 500 entreprises acéricoles, le Québec est le premier producteur au monde de sirop d'érable avec 71 % de la production totale. L'industrie acéricole exporte ses produits dans une soixantaine de pays. La dernière saison a permis d'inscrire une nouvelle marque avec une production totale de 211,3 millions de livres de sirop d'érable et des recettes records estimées à 620 millions de dollars en 2022. Au surplus, la filière acéricole est engagée dans la lutte contre les changements climatiques et s'est dotée d'un plan de réduction des gaz à effet de serre.

Dans ce contexte positif, combiné à la hausse de la demande pour les produits de l'érable à l'échelle mondiale, le secteur acéricole se trouve dans un environnement favorable à sa croissance. L'exploitation d'érablières en forêt publique offre notamment aux acériculteurs et acéricultrices des possibilités supplémentaires de soutenir la prospérité de l'industrie. D'ailleurs, notre gouvernement s'est engagé au printemps 2021 à accélérer les travaux portant sur l'analyse du potentiel acéricole de nos forêts publiques à long terme, notamment par la mise en place d'une table stratégique nationale sur l'acériculture à laquelle siègent les producteurs et productrices du Québec. L'objectif est de permettre de soutenir de manière cohérente, sur tout le territoire québécois, le développement de notre filière acéricole.

« Les produits de l'érable font partie de l'ADN de la population québécoise et sont aujourd'hui appréciés à travers le monde. Porteurs de nos traditions, les acériculteurs et acéricultrices sont avant tout des entrepreneurs innovants qui ont à cœur la pérennité de l'industrie. Ensemble, poursuivons les efforts pour mettre en place de meilleures pratiques agricoles et sylvicoles dans une perspective de développement durable, afin de favoriser la préservation de l'acériculture au Québec. À tous et à toutes, bonne saison 2023! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« L'acériculture fait partie de notre patrimoine depuis longtemps. Notre gouvernement agit pour assurer une meilleure conciliation des usages du territoire public afin d'appuyer les productrices et les producteurs de sirop d'érable dans leurs efforts pour faire rayonner les produits du Québec. Je salue leur engagement à travailler de concert avec nous pour favoriser le développement harmonieux du secteur acéricole québécois en forêt publique. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Au Québec, on dénombre plus de 7 500 entreprises acéricoles.

Le Québec est le premier producteur de sirop d'érable. Il fournit en moyenne près de 71 % de toute la production mondiale. Il exporte dans une soixantaine de pays, ce qui représente une valeur monétaire estimée à 597 millions de dollars en 2022.

L'industrie acéricole a grandement amélioré ses pratiques, notamment grâce à la mise en œuvre d'un plan de réduction des gaz à effet de serre ainsi qu'à la transition énergétique des érablières qui s'opère graduellement.

Les consommateurs peuvent compter sur la pureté et la qualité du sirop québécois. En effet, les acériculteurs s'appuient sur un système de classification et de contrôle rigoureux de leur produit.

En 2021, le nombre d'entailles exploitées était de 48,5 millions, dont près de 19 % en forêt publique.

