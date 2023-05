GATINEAU, QC, le 18 mai 2023 /CNW/ - Au Canada, une personne sur six déclare être en situation de handicap. La création d'un Canada sans obstacle, c'est-à-dire un pays inclusif et juste où il n'y a pas d'obstacles physiques, sociaux et comportementaux, est une priorité fondamentale du gouvernement du Canada.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough, a annoncé que le gouvernement souhaite recevoir les candidatures de Canadiens et Canadiennes talentueux et d'horizons diversifiés pour pourvoir le poste de président ou présidente et jusqu'à six postes de membre du conseil d'administration de Normes d'accessibilité Canada. Deux nouveaux processus de sélection ont été lancés afin de trouver des personnes hautement qualifiées et mèneront à des nominations par le gouverneur en conseil pour ces postes à temps partiel.

Le mandat de Normes d'accessibilité Canada est de contribuer à la réalisation d'un Canada sans obstacle d'ici 2040 :

en élaborant et en révisant des normes d'accessibilité;

en fournissant des renseignements, des produits et des services sur les normes, qu'elles soient nouvelles ou révisées;

en finançant et en effectuant des recherches sur les obstacles à l'accessibilité;

en communiquant les pratiques exemplaires pour l'élimination et la prévention des obstacles à l'accessibilité.

Le conseil d'administration de Normes d'accessibilité Canada joue un rôle essentiel :

en établissant l'orientation stratégique de l'organisation;

en supervisant et en gérant les activités et les affaires de l'organisation;

en fournissant des conseils au président-directeur général sur les questions liées au mandat de l'organisation.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à mettre en place des processus de sélection ouverts, transparents et fondés sur le mérite, qui visent à refléter la diversité du Canada. La préférence peut être accordée aux personnes issues de groupes sous-représentés, notamment les personnes en situation de handicap, les Autochtones, les membres de groupes racisés et les femmes. Les recommandations formulées dans le cadre de ces processus tiendront également compte de la parité entre les sexes, de la représentation linguistique et de la représentation régionale.

L'examen des demandes débutera le 15 juin 2023. Les personnes intéressées sont encouragées à présenter leur demande sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil au plus tard à cette date. Les demandes soumises par la suite seront conservées et pourraient être examinées jusqu'à ce qu'il y ait nomination aux postes.

Citation

« Normes d'accessibilité Canada a un rôle central à jouer pour que nous puissions parvenir à créer un Canada sans obstacle d'ici 2040. Pour ces possibilités de nomination, nous recherchons des personnes qui nous aideront à atteindre cet objectif grâce à leur expérience dans les domaines de l'accessibilité, du changement social, des droits de la personne et de l'inclusion des personnes en situation de handicap. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough

Les faits en bref

Selon l'Enquête canadienne sur l'incapacité de 2017, 6,2 millions de Canadiens et Canadiennes âgés de 15 ans et plus ont une incapacité.

Lorsque la Loi canadienne sur l'accessibilité est entrée en vigueur en juillet 2019, l'Organisation canadienne d'élaboration de normes d'accessibilité (OCENA) a été créée. En janvier 2020, l'organisation a adopté le titre Normes d'accessibilité Canada , mais OCENA demeure le titre légal de l'organisation.

est entrée en vigueur en juillet 2019, l'Organisation canadienne d'élaboration de normes d'accessibilité (OCENA) a été créée. En janvier 2020, l'organisation a adopté le titre Normes d'accessibilité , mais OCENA demeure le titre légal de l'organisation. La Loi canadienne sur l'accessibilité compte sept domaines d'action prioritaires :

compte sept domaines d'action prioritaires : l'emploi;



l'environnement bâti;



les technologies de l'information et des communications;



les communications, autres que les technologies de l'information et des communications;



l'acquisition de biens, de services et d'installations;



la conception et la prestation de programmes et de services;



le transport.

Liens connexes

