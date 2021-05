OTTAWA, ON, le 12 mai 2021 /CNW/ - Le secteur forestier canadien est une source essentielle d'emplois pour les Canadiens et procure des retombées économiques, sociales et environnementales partout au pays. Par la promotion de nouvelles technologies propres, le secteur forestier montre la voie à suivre en innovation, lui qui s'appuie sur de solides fondations, constituées notamment d'un bon régime d'aménagement forestier durable de classe mondiale.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., a lancé aujourd'hui un appel de propositions dans le cadre du programme Investissements dans la transformation de l'industrie forestière (ITIF).

Investir dans les projets retenus permettra de stimuler la bioéconomie forestière canadienne et de bâtir un avenir fondé sur les énergies peu émettrices tout en créant et maintenant des emplois dans les communautés autochtones à l'échelle du pays. Les demandes seront acceptées jusqu'au jeudi 22 juillet 2021. Toutes les organisations admissibles sont invitées à présenter une demande.

Le programme appuie l'adoption de technologies transformatrices et la diversification des produits, accroît la compétitivité du secteur forestier et favorise la prospérité économique alors que l'industrie se remet progressivement de la COVID-19.

Dans le budget de 2021, on a annoncé que Ressources naturelles Canada recevrait jusqu'à 54,8 millions de dollars sur deux ans à compter de 2021-2022 pour accroître la capacité du programme ITIF étant donné l'augmentation de la participation et la réussite des projets des années précédentes.

Les fonds investis dans les technologies novatrices du secteur forestier procurent des solutions plus écologiques qui permettent de combattre les changements climatiques et aideront le Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Ces investissements stimulent la création d'emplois dans le secteur forestier, contribuent à réduire les émissions et laissent entrevoir un avenir plus vert pour les générations à venir.

Citation

« Le programme Investissements dans la transformation de l'industrie forestière aide à réduire les émissions, à créer des emplois et à atteindre nos objectifs de lutte contre les changements climatiques. Nous édifions un avenir énergétique propre et soutenons les travailleurs de notre secteur des ressources naturelles. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

En bref

Le programme ITIF a été renouvelé dans le budget de 2019 grâce à un financement supplémentaire de 82,9 millions de dollars étalé sur trois ans à partir de 2020- 2021. Cet engagement continu contribue à soutenir la commercialisation industrielle et l'adoption de technologies et de procédés novateurs dans le secteur forestier canadien.

Liens pertinents

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Ian Cameron, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-447-3488, [email protected]

Liens connexes

www.nrcan.gc.ca