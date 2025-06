KANANASKIS, AB, le 17 juin 2025 /CNW/ - Dans un monde de plus en plus dangereux et divisé, il est plus important que jamais de travailler avec des partenaires fiables. Avec ses partenaires du G7, le Canada bâtira une nouvelle ère de collaboration, fondée sur le soutien mutuel et des partenariats résilients. Le Canada est prêt à jouer un rôle de premier plan.

Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a conclu sa participation au Sommet des dirigeants du G7 de 2025 à Kananaskis, en Alberta. Sous la présidence canadienne, le G7 a intensifié la coopération au moyen de déclarations communes dans les domaines suivants :

Le premier ministre Carney a également annoncé les mesures suivantes pour appuyer l'Ukraine :

L'imposition de sanctions contre des personnes, des entités et des navires qui continuent de soutenir l'agression russe en Ukraine .

. Une aide militaire supplémentaire de 2 milliards de dollars cette année.

cette année. Le versement d'un prêt de 2,3 milliards de dollars à l' Ukraine par l'intermédiaire du mécanisme de prêts du G7 pour l'accélération de l'utilisation des recettes extraordinaires.

à l' par l'intermédiaire du mécanisme de prêts du G7 pour l'accélération de l'utilisation des recettes extraordinaires. Une affectation de 57,4 millions de dollars destinée à des initiatives de sécurité.

Le Canada prendra également des mesures pour renforcer les économies et les systèmes internationaux :

391,3 millions de dollars pour catalyser des capitaux privés à l'appui de projets de croissance économique et de développement partout dans le monde.

pour catalyser des capitaux privés à l'appui de projets de croissance économique et de développement partout dans le monde. Jusqu'à 185,6 millions de dollars pour accélérer l'adoption et la commercialisation de l'intelligence artificielle.

pour accélérer l'adoption et la commercialisation de l'intelligence artificielle. 120,4 millions de dollars pour soutenir les mesures de prévention des feux de forêt, les mesures de lutte contre les feux de forêt et les mesures de rétablissement.

pour soutenir les mesures de prévention des feux de forêt, les mesures de lutte contre les feux de forêt et les mesures de rétablissement. 80,3 millions de dollars pour mettre en place des chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques fiables.

pour mettre en place des chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques fiables. 22,5 millions de dollars pour accélérer l'élaboration et l'utilisation de technologies quantiques.

pour accélérer l'élaboration et l'utilisation de technologies quantiques. Jusqu'à 544 millions de dollars sous forme de garanties pour faciliter l'octroi de nouveaux fonds destinés au développement en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Si les menaces qui nous visent dépassent les frontières, il en va de même pour nos partenariats et pour les opportunités qui s'offrent à nous. Dans ces domaines d'intérêt commun, le Canada est à la tête de la coopération du G7 pour assurer la stabilité, la sécurité et la prospérité.

Citation

« À Kananaskis, la présidence canadienne a montré que nous sommes prêts à établir de nouveaux partenariats internationaux, à consolider les alliances et à faire entrer les pays membres dans une nouvelle ère de coopération mondiale. Le Canada possède les ressources dont le monde a besoin et les valeurs auxquelles les autres aspirent. Le Canada relève les défis du moment avec détermination et force. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

