KANANASKIS, AB, le 17 juin 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le président de la République de Corée, Lee Jae Myung, au Sommet des dirigeants du G7 de 2025 à Kananaskis, en Alberta.

Le Canada et la Corée entretiennent une relation dynamique en matière de commerce et d'investissement. À l'heure où le Canada diversifie ses relations en matière de commerce et de défense, et réarme ses forces armées, la relation entre le Canada et la Corée pourrait devenir encore plus prospère. Dans cette optique, le premier ministre Carney et le président Lee ont convenu de resserrer la coopération entre leurs pays.

Le premier ministre a souligné le rôle joué par le Canada en tant que pays stable et fiable du Pacifique et son soutien à l'égard d'une région indo-pacifique libre et ouverte.

Le premier ministre Carney et le président Lee ont convenu de rester en contact étroit.

