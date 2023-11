GATINEAU, QC, le 20 nov. 2023 /CNW/ - Au Canada, la diversité est notre force. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit dans des initiatives qui donnent aux Canadiens noirs des moyens d'agir et s'attaquent au problème de racisme systémique de longue date touchant ces personnes dans les domaines de la reconnaissance, de la justice et du développement.

Dans le cadre de l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada (IACNC), le gouvernement du Canada renforce la capacité des organismes communautaires dirigés par des Noirs et au service des Noirs aux quatre coins du pays, en rapprochant les communautés noires des processus décisionnels, afin que leurs priorités et besoins soient mieux satisfaits.

Aujourd'hui, la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, Kamal Khera, a annoncé que 21,5 millions de dollars ont été injectés dans le réseau des organismes de financement nationaux dirigés par des personnes noires dans le cadre d'une troisième ronde de financement. Ce réseau, constitué des Tropicana Community Services, de l'Africa Centre, de la Black Business Initiative et du Groupe 3737, a lancé un appel de proposition dans le cadre de l'IACNC. La période de demande commence aujourd'hui et se terminera le 15 décembre à 23 h 59 (heure de l'Est). Les projets sélectionnés seront annoncés au cours du premier semestre de 2024.

Dans le cadre de cet appel de propositions, les organismes sans but lucratif enregistrés qui sont dirigés par des Noirs et qui offrent des services à la communauté noire peuvent demander jusqu'à 105 000 $ en financement dans le cadre de deux volets : aide à l'immobilisation et renforcement des capacités. Ce financement aidera les organismes communautaires dirigés par des Noirs à accroître leur capacité organisationnelle et à améliorer leurs milieux de travail et leurs espaces communautaires, selon les besoins, pour mieux servir les communautés noires du Canada.

L'IACNC renforce et complète les mesures existantes qui visent une plus grande inclusion sociale et améliorent le bien-être des personnes d'ascendance africaine au Canada et s'attaquent aux défis uniques auxquels doivent faire face les communautés noires au Canada, y compris la discrimination, les préjugés et le racisme.

Les organismes sont invités à soumettre leur demande en ligne. Pour plus de renseignements sur le processus de demande auprès de chaque organisme de financement national, veuillez consulter les sites Web des organismes, dont les liens figurent plus bas.

Citation

« Depuis 2015, notre gouvernement a délibérément fait le choix d'être inclusif, en travaillant avec les communautés elles-mêmes pour répondre à leurs priorités. Dans le cadre de l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada, nous faisons des investissements clés dans les communautés noires du pays pour soutenir les organismes communautaires dirigés par des personnes noires et au service des Noirs dans leurs efforts d'inclusion et de lutte contre la discrimination, les préjugés et le racisme envers les Noirs. La collaboration avec le réseau des organismes de financement nationaux de l'initiative garantira que les décisions d'investissement dans les communautés noires sont guidées et déterminées par les communautés mêmes qu'elles visent à soutenir. »

- La ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, Kamal Khera

Les faits en bref

La Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies va de 2015 à 2024.

Dans le contexte de cette initiative des Nations Unies, depuis 2019, plus de 175 millions de dollars ont été investis dans le cadre de l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada pour célébrer les dynamiques communautés noires du Canada , échanger des connaissances et renforcer leurs capacités. Plus récemment, le budget de 2023 prévoyait 25 millions de dollars supplémentaires pour 2024-2025 afin de prolonger le programme d'une année, pour un investissement total de 200 millions de dollars.

pour célébrer les dynamiques communautés noires du , échanger des connaissances et renforcer leurs capacités. Plus récemment, le budget de 2023 prévoyait 25 millions de dollars supplémentaires pour 2024-2025 afin de prolonger le programme d'une année, pour un investissement total de 200 millions de dollars. Au cours des deux rondes précédentes, les organismes de financement ont accordé collectivement 50 millions de dollars en subventions pour un total de 939 projets.

Par l'entremise de l'IACNC, le gouvernement du Canada cherche à accroître la capacité et l'efficacité des organismes communautaires dirigés par des Noirs et au service des Noirs, ainsi que le travail qu'ils font pour promouvoir l'inclusion. Les objectifs précis comprennent : donner aux Canadiens noirs et aux organismes communautaires dirigés par des Noirs les moyens d'agir; remédier aux obstacles systémiques et au racisme envers les Noirs; faire progresser la pleine inclusion sociale et économique des Canadiens noirs dans la société canadienne.

cherche à accroître la capacité et l'efficacité des organismes communautaires dirigés par des Noirs et au service des Noirs, ainsi que le travail qu'ils font pour promouvoir l'inclusion. Les objectifs précis comprennent : Le Groupe de référence externe de l'IACNC est un groupe consultatif ministériel dirigé par des Noirs qui fournit une expertise et des conseils sur la mise en œuvre de l'IACNC, offre un aperçu des priorités émergentes des communautés noires, et appuie la progression des engagements du gouvernement liés à la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies. Ce groupe est un élément important du respect du principe « Rien à propos de nous sans nous ».

référence externe de l'IACNC est un groupe consultatif ministériel dirigé par des Noirs qui fournit une expertise et des conseils sur la mise en œuvre de l'IACNC, offre un aperçu des priorités émergentes des communautés noires, et appuie la progression des engagements du gouvernement liés à la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies. Ce groupe est un élément important du respect du principe « Rien à propos de nous sans nous ». Le gouvernement a aussi créé le Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs, qui vise à créer une source durable de financement pour les organismes à but non lucratif et les organismes de bienfaisance enregistrés qui sont dirigés par des Noirs, axés sur les Noirs et au service des Noirs. Ainsi, le gouvernement du Canada a accordé à la Fondation pour les communautés noires un fonds de dotation de 200 millions de dollars. La Fondation est chargée de gérer les actifs des fonds versés afin de créer une source de financement autonome à long terme pour les organismes de la communauté noire.

a accordé à la Fondation pour les communautés noires un fonds de dotation de 200 millions de dollars. La Fondation est chargée de gérer les actifs des fonds versés afin de créer une source de financement autonome à long terme pour les organismes de la communauté noire. Le gouvernement du Canada continue de collaborer avec les communautés noires et de nombreux organismes dirigés par des Noirs et intervenants pour intégrer la rétroaction et les idées dans l'élaboration des politiques et des programmes.

continue de collaborer avec les communautés noires et de nombreux organismes dirigés par des Noirs et intervenants pour intégrer la rétroaction et les idées dans l'élaboration des politiques et des programmes. Depuis 2019, le gouvernement du Canada s'est engagé à affecter près de 100 millions de dollars à la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme, une première dans l'histoire du Canada .

SOURCE Emploi et Développement social Canada

