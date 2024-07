Lachine - Coup d'envoi des travaux du Quai 34, une nouvelle place publique imaginée par la population

MONTRÉAL, le 2 juill. 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal et l'arrondissement de Lachine annoncent le début des travaux au Quai 34, l'un des plus importants projets issus du budget participatif de la Ville de Montréal. Le projet de transformation du quai situé sur la 34e Avenue, dans le parc Saint-Louis, en un lieu accueillant et propice à la détente et aux loisirs est issu de la volonté des citoyennes et des citoyens de Lachine. Il permettra la création d'une nouvelle place publique dans un lieu phare de Montréal, présentement minéralisé.

À termes, ce projet permettra de :

Transformer l'espace sur le quai en un espace rassembleur, inclusif et sécuritaire;

Favoriser la pratique d'activités variées, inspirées par la présence du bord de l'eau, comme l'observation, la détente et la pêche.

Une aire de repos et des îlots de verdure seront aménagés dans l'espace au centre du quai. Invitant autant au repos qu'à la socialisation, la conception du mobilier en forme de vallons et de bassins rappellera le mouvement des vagues qui avancent vers le rivage. Le public pourra déambuler dans les zones de circulation libres et universelles qui mèneront du célèbre phare de Lachine, situé sur le quai, aux sentiers et à la piste cyclable du parc Saint-Louis. Les adeptes de la pêche ou d'observation marine pourront profiter de supports à canne à pêche et de règles de mesure des poissons. Dans un but éducatif autant qu'informatif, les fresques de poissons décoratifs intégrés à même le béton coulé au sol illustreront la faune marine présente dans le lac Saint-Louis.

Projet lauréat du premier budget participatif

Le projet Quai 34 a été imaginé et voté par les citoyennes et les citoyens de Lachine lors du premier budget participatif de la Ville de Montréal en 2020-2021. Le concept du projet, initié par un comité citoyen, visait à restaurer le site en accordant une plus grande place à l'environnement naturel, tout en préservant la beauté du patrimoine et les points de vue qui font sa renommée.

Financé par la Ville de Montréal à hauteur de 3,7 M$, le contrat a été octroyé à la firme EXCAVATION E.S.M. INC. pour la réalisation des travaux d'aménagement et de réfection à la suite d'un appel d'offres public. Le concept présenté par la population a été développé et rendu techniquement possible grâce aux services professionnels de la firme VLAN Paysages, qui a réalisé les services professionnels préalables au chantier.

Le chantier, qui a débuté le 17 juin, se poursuivra jusqu'en décembre 2024.

Citations

« Je suis très heureuse de lancer les travaux d'aménagement du projet citoyen Quai 34, résultat du budget participatif de la Ville de Montréal, qui a été initié à l'automne 2020, et qui permet aux citoyennes et aux citoyens de proposer des idées et de voter pour des projets qui amélioreront la qualité de vie dans leur quartier. Avec plus de 55 M$ alloués jusqu'à maintenant et plus de 70 projets en cours, le budget participatif redonne du pouvoir à la collectivité. Le projet du Quai 34, imaginé par les résidentes et les résidents de Lachine, transformera un quai minéralisé en véritable lieu de rassemblement, de détente et de loisirs et illustre à merveille notre engagement à créer des espaces qui répondent aux besoins de la population. Je remercie les Montréalaises et les Montréalais qui se mobilisent derrière ces projets ; c'est notre ville de demain que nous sommes en train de construire, ensemble », a déclaré Magda Popeanu, responsable de la performance organisationnelle, de la participation citoyenne et de la démocratie au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Le projet du Quai 34 est un magnifique exemple des trésors qui peuvent émerger de la démocratie participative. Nous saluons l'initiative de François Martineau, Julie Levasseur et Tyler Ball, qui sont respectivement architecte, urbaniste et ingénieure. Cette équipe de feu a su proposer une idée inspirante et mobiliser les citoyennes et les citoyens pour qu'ils votent pour leur projet. Nous leur devons ce beau projet qui vient remettre à neuf notre quai emblématique qui avait besoin de tant d'amour et qui sera finalement restauré en mieux ! Les citoyennes et les citoyens de Lachine pourront bientôt se réapproprier cet espace pittoresque et profiter pleinement des avantages de notre insularité montréalaise », a déclaré Maja Vodanovic, mairesse de Lachine.

« Je suis fier de voir qu'une simple idée citoyenne puisse redonner une place publique d'une si grande qualité aux Lachinois et Lachinoises. Que le concept du Quai 34 soit aussi fidèle à l'idée folle que nous avions au départ, c'est ce qui nous rend le plus fier », a déclaré François Martineau, membre du comité citoyen.

Pour en savoir plus sur le projet Quai 34, cliquez ici.

