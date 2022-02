Le gouvernement du Canada soutient la municipalité touchée par l'accident ferroviaire de 2013 dans le développement de projets complémentaires au microréseau électrique basé sur des énergies renouvelables. Cette contribution s'inscrit dans un appui de près de 40 M$ du gouvernement du Canada à des projets novateurs au Québec pour une économie verte et résiliente.

LAC-MÉGANTIC, QC, le 17 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Au moment de planifier la reconstruction de son centre‑ville, Lac‑Mégantic s'est donné l'ambition de devenir un pôle d'innovation technologique avec la vision d'un centre‑ville reconstruit selon les principes du développement durable. Pour l'aider à concrétiser son projet, Développement économique Canada pour les régions du Québec accorde des contributions non remboursables totalisant 1 005 000 $ à la Ville de Lac-Mégantic.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par l'honorable Marie-Claude Bibeau, députée de Compton-Stanstead et ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, au nom de l'honorable Pascale St‑Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC.

Une aide financière de 532 000 $ permettra d'aménager à même le parc de la Gare un espace public avec un abri solaire multifonctionnel, un projet complémentaire à l'implantation du microréseau électrique de Lac-Mégantic. Puis grâce à une contribution de 473 000 $, la Ville pourra équiper et raccorder la nouvelle caserne d'incendie au microréseau, qui consiste en une version réduite d'un réseau électrique classique.

L'abri solaire multifonctionnel permettra de faire la démonstration des technologies utilisées dans le microréseau et de concrétiser le virage vers une transition écologique au Québec. La caserne sera équipée de panneaux solaires pour la production d'énergie renouvelable et de batteries de stockage qui favoriseront un meilleur équilibrage des flux d'énergie et une meilleure résilience électrique du bâtiment en cas de panne. L'ajout de systèmes de gestion et de contrôle de l'énergie permettra aussi de diminuer la demande d'énergie lors des périodes de pointe. Lac-Mégantic est la première ville au Québec à implanter un microréseau électrique basé sur des énergies renouvelables.

Citations

« Je suis particulièrement fière de voir que des initiatives qui permettent de réduire l'impact environnemental, comme un abri solaire multifonctionnel, soient mises en place pour assurer un virage vert au Québec. L'innovation est au cœur des priorités de notre gouvernement et nous soutenons l'adoption de procédés énergétiques plus propres. Le projet de Lac-Mégantic est un exemple à suivre en matière de transition écologique et c'est encourageant pour l'avenir. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau, députée de Compton-Stanstead et ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« La crise climatique constitue l'un des défis les plus importants de notre époque. Il est donc essentiel d'encourager les initiatives qui misent sur des procédés plus environnementaux ainsi que les projets qui réduisent les gaz à effet de serre et améliorent la qualité de vie des collectivités. C'est pourquoi nous prenons des mesures robustes pour lutter contre les changements climatiques en appuyant des projets novateurs et essentiels au bien-être des générations futures ».

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Lac-Mégantic est la première ville au Québec qui bénéficie d'un projet aussi innovant en matière de transition énergétique, soit le premier microréseau électrique au Québec à l'échelle d'un quartier. Le projet d'abri solaire multifonctionnel fait partie intégrante du projet puisqu'il représente un modèle d'intégration de la technologie au cœur d'un milieu de vie déjà actif, améliorant la qualité de vie des citoyens et des organismes du territoire, tout en favorisant l'attractivité autour d'une vitrine technologique unique qui réduira les coûts en énergie de la municipalité. Quant à la nouvelle caserne incendie, elle fera partie prenante du microréseau électrique. Première caserne au Québec à être munie de panneaux solaires, elle sera un modèle en matière d'efficacité énergétique et contribuera à faire de Lac-Mégantic un leader en matière de transition énergétique. »

Julie Morin, mairesse, Ville de Lac-Mégantic

Faits en bref

L'aide financière a été consentie sous forme de contribution non remboursable en vertu du volet Projets de reconstruction de la ville de l'Initiative de relance économique de Lac-Mégantic (IRELM), administrée par DEC. Plusieurs projets ont déjà pu être réalisés grâce à cette initiative, notamment la construction et l'aménagement d'infrastructures publiques, tels que le stationnement et l'allée piétonnière entre la voie ferrée et la rue Frontenac, ainsi que les parcs des Générations et Dourdan et l'aménagement de l'Espace de mémoire sur le site de l'ancien Musi-Café.





L'IRELM est dotée d'une enveloppe de 35 M$ et comporte trois volets : Projets de reconstruction de la ville, Soutien aux PME et aux organismes, et Fonds d'investissement, dont la gestion a été confiée à la Société d'aide au développement de la collectivité (SADC) de la région de Mégantic.





L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans une série d'annonces de DEC qui auront lieu au cours des prochaines semaines afin de confirmer des investissements totalisant près de 40 millions de dollars dans plus de 20 projets novateurs d'entreprises et d'organismes québécois qui contribueront à l'économie de demain. Il s'agit d'investissements stratégiques dans des projets qui permettront de réduire l'impact environnemental du Canada et qui favoriseront une économie verte et résiliente.





et qui favoriseront une économie verte et résiliente. DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias : Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected] ; Ariane Joazard-Bélizaire, Attachée de presse, Développement économique Canada pour les régions du Québec, Cabinet de la ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]