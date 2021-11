OTTAWA, ON, le 6 nov. 2021 /CNW/ - Le gagnant du Prix Sobey pour les arts 2021, l'un des prix les plus prestigieux au monde pour les artistes visuels canadiens émergents, a été annoncé lors d'une cérémonie au Musée des beaux-arts du Canada. Laakkuluk Williamson Bathory a remporté le prix de 100 000 $, et chacun des quatre autres finalistes -- Lorna Bauer, Rémi Belliveau, Gabi Dao, et Rajni Perera -- a reçu 25 000 $. Le prix est généreusement financé par la Fondation Sobey pour les arts.

« Au nom du conseil d'administration de la Fondation Sobey pour les arts, je tiens à féliciter personnellement la gagnante de cette année, l'inspirante Laakkuluk Williamson Bathory, ainsi que les 25 artistes de la liste longue qui ont participé au processus d'attribution du Prix Sobey pour les arts 2021 », a déclaré Rob Sobey, président de la Fondation Sobey pour les arts. « Les deux dernières années ont été une période de restrictions sans précédent autour des interactions humaines, impactant les pratiques des artistes contemporains au Canada et dans le monde. Notre fondation applaudit l'engagement et la résilience de tous les artistes qui pratiquent au Canada pendant cette période. En notre nom collectif, j'aimerais exprimer notre gratitude au nombre record d'artistes de tout le pays qui ont été sélectionnés par leurs pairs pour le Prix Sobey pour les arts 2021. Leur travail témoigne du pouvoir et de l'importance de l'art. Nous sommes honorés de pouvoir voir et célébrer le travail, les carrières et la créativité d'un groupe d'artistes aussi incroyables. »

« Nous sommes si fiers d'annoncer que Laakkuluk Williamson Bathory est la gagnante du Prix Sobey pour les arts 2021 », a souligné Sasha Suda, Ph. D., directrice générale du Musée des beaux-arts du Canada, et présidente du jury du Prix Sobey pour les arts 2021. « Le Musée des beaux-arts du Canada ne pourrait être plus reconnaissant envers tous ceux qui rendent possible le Prix Sobey pour les arts. Nous tenons à remercier tout particulièrement la Fondation Sobey pour les arts, le groupe de jurés dévoués de cette année et tous les artistes en nomination. »

« Laakkuluk Williamson Bathory transforme de manière provocante le cadre de référence de l'art contemporain. La pratique de la performance de Williamson Bathory défie courageusement les notions préconçues à travers une expérience vécue et incarnée. Ses œuvres nous invitent à partager un monde riche en possibilités avec imprégné des interrelations de la terre, de la famille, de la communauté et des connaissances culturelles », a déclaré le Jury du Prix Sobey pour les arts 2021.

« À une époque où nous reconnaissons que ce sol canadien porte les petits corps de plusieurs milliers d'enfants autochtones, à une époque où nous travaillons par l'intermédiaire d'institutions coloniales pour assurer la sécurité de nos familles en temps de pandémie et à un moment où la ville arctique où je vis n'a pas d'eau potable qui sort des robinets, je suis fière d'être reconnue alors que je vous raconte l'histoire d'une expérience capitale que ma famille a vécue sur la terre. En tant qu'Inuk, artiste, mère et membre d'une famille, je ne peux que vous raconter mon histoire, et celle-ci est faite de joie et de célébration, de crainte et de difficulté, de beauté et de destruction à la fois. Qujannamiik, merci pour ce prix incroyable, » s'est exprimée l'artiste Laakkuluk Williamson Bathory.

Laakkuluk Williamson Bathory, la gagnante du Prix Sobey pour les arts 2021 qui représente la région des Prairies et du Nord, a été choisie par un jury composé de conservateurs canadiens expérimentés d'un océan à l'autre et de deux jurés internationaux, qui ont sélectionné 25 artistes pour la liste longue, parmi un nombre record de candidatures soumises -- cinq pour chaque région désignée du Canada. Par la suite, un artiste de chaque région a été sélectionné pour la courte liste, assurant ainsi la représentation de l'étendue des pratiques contemporaines de tout le pays.

Laakkuluk Williamson Bathory est une artiste de la scène, poète, actrice, conteuse et autrice kalaaleq (Inuit du Groenland) établie à Iqaluit, au Nunavut. Elle est connue pour sa performance de l'uaajeerneq, une danse du masque groenlandaise qui repose sur le conte centré sur trois éléments : la peur, l'humour et la sexualité. Laakkuluk décrit l'uaajeerneq comme un acte tant politique que culturel, et une forme d'art idiosyncrasique. Site Web de l'artiste.

Reconnu mondialement comme l'un des prix privés les plus généreux au monde pour les artistes visuels contemporains, le Prix Sobey pour les arts célèbre la carrière d'artistes canadiens émergents de tous âges par un soutien financier, une exposition mettant en valeur les pratiques des cinq artistes en nomination pour le grand prix, ainsi qu'une reconnaissance nationale et internationale.

Présenté chaque année, le Prix Sobey pour les arts offre une reconnaissance financière importante et un soutien professionnel à certains des artistes émergents les plus passionnants du Canada. Le prix, d'une valeur de 400 000 $, est réparti entre les 25 artistes en nomination : 100 000 $ pour le gagnant, 25 000 $ pour les quatre finalistes et 10 000 $ pour chacun des artistes de la longue liste.

Des œuvres inspirantes des cinq artistes de la courte liste du Prix Sobey pour les arts 2021 font actuellement l'objet d'une exposition au Musée des beaux-arts du Canada jusqu'au 20 février 2022.

Le Musée des beaux-arts du Canada, fondé en 1880, abrite la plus grande collection d'art contemporain autochtone au monde et la plus importante collection d'art canadien et européen au pays. Dans son mandat de partager les arts visuels avec les Canadiens, le Musée des beaux-arts travaille avec des artistes et des organismes artistiques partout au pays et à travers le monde par le biais de médias en ligne et d'expositions sur place pour faire connaître notre histoire collective grâce à l'art. Pour en savoir plus, visitez le site beaux-arts.ca et suivez-nous sur Twitter, Facebook, YouTube et Instagram.

La Fondation Sobey pour les arts a été créée en 1981 avec pour mandat de poursuivre l'œuvre de l'entrepreneur et chef d'entreprise, le regretté Frank H. Sobey, qui était un grand collectionneur d'art canadien. La Fondation Sobey pour les arts poursuit le travail entrepris par Frank Sobey, en préservant des exemples représentatifs de l'art canadien des XIXe et XXe siècles. Le Prix Sobey pour les arts, lancé par la Fondation, a été décerné en 2002, 2004 et 2006 avant de devenir annuel en 2007.

