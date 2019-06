La Ville lance Montréal Dialogue pour créer ensemble une ville participative

MONTRÉAL, le 21 juin 2019 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal lance Montréal Dialogue, une invitation à réfléchir, entre citoyens, acteurs publics, privés et communautaires, afin de revoir et d'imaginer ensemble de nouvelles pratiques de participation citoyenne innovantes, inclusives et simplifiées, qui aideront les Montréalaises et les Montréalais à contribuer au développement de leur ville.

« La diversité de la population montréalaise représente une richesse incroyable. Montréal peut compter sur des Montréalaises et Montréalais engagés, mobilisés, intéressés. La Politique de consultation et de participation publiques, qui sera révisée et bonifiée au terme de la démarche Montréal Dialogue, permettra à la Ville de transformer et d'enrichir sa relation avec les citoyens. Ultimement, le parcours du citoyen qui désire s'investir sera simplifié et bonifié. Ils comprendront ainsi mieux quand, où, sur quoi et comment participer au développement de leur milieu de vie. Des outils concrets et adaptés seront mis à la disposition de tous les Montréalaises et Montréalais », a expliqué la responsable de la démocratie, de la transparence, des communications et de l'expérience citoyenne au comité exécutif de la Ville de Montréal, Émilie Thuillier.

Montréal a choisi de maintenir le processus d'approbation référendaire prescrit par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme afin de préserver ce pouvoir décisionnel délégué aux citoyens, tout en révisant et bonifiant sa politique de consultation et de participation publiques. La Ville compte également maintenir le rôle de l'Office de consultation publique de Montréal tel que défini dans la Charte de la Ville de Montréal.

« En entamant la démarche Montréal Dialogue, la Ville de Montréal désire atteindre les plus hauts standards de qualité en termes de ville participative, pour que l'on fasse des choix collectifs toujours mieux éclairés », a ajouté Émilie Thuillier.

Dès la fin de l'été, les Montréalaises et les Montréalais seront invités à prendre part à ce grand dialogue. Rencontres en personne, activités numériques, visites dans les parcs, les ruelles animées ou les lieux de rassemblement, soyez à l'affût des activités aux quatre coins de la ville et faites entendre votre voix!

Montréal compte aussi sur la contribution des acteurs de la société civile. Le milieu associatif montréalais compte un nombre important d'organismes qui, chacun dans leur champ d'expertise, animent et soutiennent la vie de la collectivité montréalaise. Grâce à Montréal Dialogue, ils seront appelés à mettre à profit leur expertise afin que l'exercice de révision qui s'amorce permette à Montréal de se doter d'une Politique imprégnée des meilleures pratiques en matière de participation publiques et d'engagement citoyen.

La Ville ajustera ses pratiques afin que le recours à l'intelligence collective soit solidement ancrée dans le développement de ses projets et politiques. À terme, les points de vue et les préoccupations exprimés par les citoyens contribueront ainsi à la qualité des milieux de vie.

Suivez-nous sur Réalisons Montréal!

Les dates et détails des activités seront communiqués sous peu. Voici les grands jalons :

Juin-Juillet 2019 - Diagnostic et étalonnage

Recension et analyse des pratiques actuelles d'ici

Repérage des meilleures pratiques et politiques d'ailleurs

Fin août à octobre 2019 - Écoute et dialogue

Activités terrain et numériques auprès des citoyens et de la société civile

Hiver 2019-2020 - Projet de politique

Dévoilement du projet de Politique de participation publique et d'engagement citoyen

Printemps 2020 - Consultation publique

Consultation à l'Office de consultation publique de Montréal sur le projet de la Politique

Été-Automne 2020 - Adoption et déploiement de la Politique

Suivez-vous sur realisonsmtl.ca/montrealdialogue

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

